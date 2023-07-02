Киселев раскрыл одну из основных причин начала мятежа Пригожина

Телеведущий Киселев: Пригожин начал мятеж из-за отказа МО РФ поставлять питание «Конкорду»

Дмитрий Киселев (на фото) заявил, что силовики оперативно отреагировали на мятеж, начатый Евгением Пригожиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Мятеж Евгения Пригожина

Одной из причин начала вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стал отказ Министерства обороны РФ продлевать контракт на поставки провизии с компанией «Конкорд», принадлежащей бизнесмену. Такое мнение высказал телеведущий Дмитрий Киселев.

«Одним из факторов, приведших к мятежу, стал отказ Минобороны от продления контракта с „Конкордом“ на поставку питания», — сказал Дмитрий Киселев. Свое заявление он сделал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Также ведущий подчеркнул, что в ночь на 24 июня, когда началось восстание, президент РФ Владимир Путин и силовые структуры оперативно создали три линии обороны на въезде в Москву.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по позициям ЧВК «Вагнер». В ведомстве сразу же опровергли заявления бизнесмена, однако глава частной компании начал вооруженный мятеж, пишет «Национальная служба новостей». Путин заявил, что большие амбиции довели предпринимателя до предательства страны и пообещал всеми силами отстоять Россию.

Вечером 24 июня белорусский президент Александр Лукашенко убедил Пригожина прекратить восстание, сообщает «Царьград». Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против бизнесмена будет прекращено, а сам он отправится в Беларусь, передает деловое издание «Взгляд».