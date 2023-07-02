Киселев раскрыл одну из основных причин начала мятежа Пригожина

Телеведущий Киселев: Пригожин начал мятеж из-за отказа МО РФ поставлять питание «Конкорду»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция Председателя Российского исторического общества Сергея Нарышкина в МИА "Россия сегодня". Москва, кисилев дмитрий
Дмитрий Киселев (на фото) заявил, что силовики оперативно отреагировали на мятеж, начатый Евгением Пригожиным Фото:
новость из сюжета
Мятеж Евгения Пригожина

Одной из причин начала вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стал отказ Министерства обороны РФ продлевать контракт на поставки провизии с компанией «Конкорд», принадлежащей бизнесмену. Такое мнение высказал телеведущий Дмитрий Киселев.

«Одним из факторов, приведших к мятежу, стал отказ Минобороны от продления контракта с „Конкордом“ на поставку питания», — сказал Дмитрий Киселев. Свое заявление он сделал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Также ведущий подчеркнул, что в ночь на 24 июня, когда началось восстание, президент РФ Владимир Путин и силовые структуры оперативно создали три линии обороны на въезде в Москву.

Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по позициям ЧВК «Вагнер». В ведомстве сразу же опровергли заявления бизнесмена, однако глава частной компании начал вооруженный мятеж, пишет «Национальная служба новостей». Путин заявил, что большие амбиции довели предпринимателя до предательства страны и пообещал всеми силами отстоять Россию.

Вечером 24 июня белорусский президент Александр Лукашенко убедил Пригожина прекратить восстание, сообщает «Царьград». Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против бизнесмена будет прекращено, а сам он отправится в Беларусь, передает деловое издание «Взгляд».

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Одной из причин начала вооруженного мятежа основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина стал отказ Министерства обороны РФ продлевать контракт на поставки провизии с компанией «Конкорд», принадлежащей бизнесмену. Такое мнение высказал телеведущий Дмитрий Киселев. «Одним из факторов, приведших к мятежу, стал отказ Минобороны от продления контракта с „Конкордом“ на поставку питания», — сказал Дмитрий Киселев. Свое заявление он сделал в эфире программы «Вести недели» на телеканале «Россия 1». Также ведущий подчеркнул, что в ночь на 24 июня, когда началось восстание, президент РФ Владимир Путин и силовые структуры оперативно создали три линии обороны на въезде в Москву. Ранее Пригожин обвинил Минобороны России в ударе по позициям ЧВК «Вагнер». В ведомстве сразу же опровергли заявления бизнесмена, однако глава частной компании начал вооруженный мятеж, пишет «Национальная служба новостей». Путин заявил, что большие амбиции довели предпринимателя до предательства страны и пообещал всеми силами отстоять Россию. Вечером 24 июня белорусский президент Александр Лукашенко убедил Пригожина прекратить восстание, сообщает «Царьград». Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что уголовное дело против бизнесмена будет прекращено, а сам он отправится в Беларусь, передает деловое издание «Взгляд».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...