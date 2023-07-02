02 июля 2023

На свердловском карьере проведут взрывные работы

В Свердловской области на Кунарском известняковом карьере проведут взрывные работы
© Служба новостей «URA.RU»
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Качканар. Подрыв горной породы на Северном карьере. КГОК, промышленный взрыв
Взрывы проведут 3 июля с 13:00 до 15:00 Фото:

В Свердловской области на Кунарском известняковом карьере будут проведены взрывные работы. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба Богдановича.

«На Кунарском карьере известняка 3 июля с 13:00 до 15:00 будут проводиться взрывные работы. Перед производством массового взрыва будут подаваться предупредительные сигналы: первый сигнал — предупредительный (один продолжительный), второй сигнал — взрыв (два продолжительных), третий сигнал — отбой (три коротких) — окончание взрывных работ», — рассказали на странице «Вконтакте» — «Оперативный дежурный ЕДДС».

Кунарское месторождение цементного сырья (известняков) является сырьевой базой ОАО «Сухоложскцемент». Было разведано в 1958—1961 годах.

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В Свердловской области на Кунарском известняковом карьере будут проведены взрывные работы. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба Богдановича. «На Кунарском карьере известняка 3 июля с 13:00 до 15:00 будут проводиться взрывные работы. Перед производством массового взрыва будут подаваться предупредительные сигналы: первый сигнал — предупредительный (один продолжительный), второй сигнал — взрыв (два продолжительных), третий сигнал — отбой (три коротких) — окончание взрывных работ», — рассказали на странице «Вконтакте» — «Оперативный дежурный ЕДДС». Кунарское месторождение цементного сырья (известняков) является сырьевой базой ОАО «Сухоложскцемент». Было разведано в 1958—1961 годах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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