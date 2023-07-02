На свердловском карьере проведут взрывные работы

В Свердловской области на Кунарском известняковом карьере будут проведены взрывные работы. Об этом сообщила Единая дежурная диспетчерская служба Богдановича.
«На Кунарском карьере известняка 3 июля с 13:00 до 15:00 будут проводиться взрывные работы. Перед производством массового взрыва будут подаваться предупредительные сигналы: первый сигнал — предупредительный (один продолжительный), второй сигнал — взрыв (два продолжительных), третий сигнал — отбой (три коротких) — окончание взрывных работ», — рассказали на странице «Вконтакте» — «Оперативный дежурный ЕДДС».
Кунарское месторождение цементного сырья (известняков) является сырьевой базой ОАО «Сухоложскцемент». Было разведано в 1958—1961 годах.
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