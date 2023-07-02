Пенсионерку обнаружили без признаков жизни
В доме по улице Воровского Челябинска нашли тело 70-летней женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска» (ЕДДС).
«Участковый обратился за помощью в обеспечении доступа в квартиру 70-летней челябинки. Женщину обнаружили без признаков жизни», — уточнили в ЕДДС.
В полицию обратились жильцы подъезда, после того как пенсионерка перестала реагировать на звонки. Соседи также почувствовали рядом с входной дверью неприятный запах. Обстоятельства смерти выясняются.
Соседи вызвали участкового, почувствовав неприятный запах у двери
Чтобы попасть в квартиру, спасатели сняли решетку с окна
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