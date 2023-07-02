02 июля 2023

В Челябинске нашли труп пенсионерки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионерку обнаружили без признаков жизни Фото:

В доме по улице Воровского Челябинска нашли тело 70-летней женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска» (ЕДДС).

«Участковый обратился за помощью в обеспечении доступа в квартиру 70-летней челябинки. Женщину обнаружили без признаков жизни», — уточнили в ЕДДС.

В полицию обратились жильцы подъезда, после того как пенсионерка перестала реагировать на звонки. Соседи также почувствовали рядом с входной дверью неприятный запах. Обстоятельства смерти выясняются.

Соседи вызвали участкового, почувствовав неприятный запах у двери
Соседи вызвали участкового, почувствовав неприятный запах у двери
Чтобы попасть в квартиру, спасатели сняли решетку с окна
Чтобы попасть в квартиру, спасатели сняли решетку с окна

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В доме по улице Воровского Челябинска нашли тело 70-летней женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска» (ЕДДС). «Участковый обратился за помощью в обеспечении доступа в квартиру 70-летней челябинки. Женщину обнаружили без признаков жизни», — уточнили в ЕДДС. В полицию обратились жильцы подъезда, после того как пенсионерка перестала реагировать на звонки. Соседи также почувствовали рядом с входной дверью неприятный запах. Обстоятельства смерти выясняются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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