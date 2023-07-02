В Челябинске нашли труп пенсионерки. Фото

03 июля 2023 в 15:25 Размер текста - 17 +

Пенсионерку обнаружили без признаков жизни Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В доме по улице Воровского Челябинска нашли тело 70-летней женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска» (ЕДДС). «Участковый обратился за помощью в обеспечении доступа в квартиру 70-летней челябинки. Женщину обнаружили без признаков жизни», — уточнили в ЕДДС. В полицию обратились жильцы подъезда, после того как пенсионерка перестала реагировать на звонки. Соседи также почувствовали рядом с входной дверью неприятный запах. Обстоятельства смерти выясняются. Соседи вызвали участкового, почувствовав неприятный запах у двери фото: пресс-служба управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска Чтобы попасть в квартиру, спасатели сняли решетку с окна фото: пресс-служба управление по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска

В доме по улице Воровского Челябинска нашли тело 70-летней женщины. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе МКУ «Единая дежурно-диспетчерская служба-112 Челябинска» (ЕДДС). «Участковый обратился за помощью в обеспечении доступа в квартиру 70-летней челябинки. Женщину обнаружили без признаков жизни», — уточнили в ЕДДС. В полицию обратились жильцы подъезда, после того как пенсионерка перестала реагировать на звонки. Соседи также почувствовали рядом с входной дверью неприятный запах. Обстоятельства смерти выясняются.