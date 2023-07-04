Челябинец получил награду на международном фестивале ретромотоциклов. Фото

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Открытие сезона Harley-Davidson. Екатеринбург, байкер, мотоциклист, мотоцикл, harley davidson, открытие мотосезона
Международный фестиваль ретромотоциклов прошел в Екатеринбурге в седьмой раз Фото:

Создателя и хранителя челябинского музея «Мотоэпоха» Николая Авдеева наградили на седьмом международном фестивале ретромотоциклов, который 1 и 2 июля 2023 года проходил в Екатеринбурге. Он получил награду за второе место в номинации «лучшая сохранность автомобиля», сообщается на сайте мэрии.

«Челябинский музей мотоциклов «Мотоэпоха» награжден на VII международном фестивале ретромотоциклов, прошедшем 1—2 июля в Екатеринбурге. Создатель и хранитель музея Николай Авдеев получил награду за 2 место в номинации «Лучшая сохранность мотоцикла», — сообщается на сайте мэрии.

Выставочный зал «Мотоэпоха» расположен в Челябинске в Тракторозаводском районе. Официально музей был открыт 19 мая 2023 года. В коллекции музея представлено более сотни мотоциклов с 1930-х годов. В основном это мотоциклы и мотороллеры, скутеры, мотовелосипеды, почтовый мотоцикл (единственный в России), а также советские кроссовые, дорожные, военные, детские, японские, немецкие, советские, итальянские, английские транспортные средства. Особый интерес представляет австрийский образец — PUCH 1938 года, откопанный возле Волгограда.

Авдеев получил награду за второе место в номинации «лучшая сохранность автомобиля»
Авдеев получил награду за второе место в номинации «лучшая сохранность автомобиля»
Фото:
Челябинский музей мотоциклов «Мотоэпоха» награжден на VII международном фестивале ретромотоциклов, прошедшем 1—2 июля в Екатеринбурге
Челябинский музей мотоциклов «Мотоэпоха» награжден на VII международном фестивале ретромотоциклов, прошедшем 1—2 июля в Екатеринбурге

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Создателя и хранителя челябинского музея «Мотоэпоха» Николая Авдеева наградили на седьмом международном фестивале ретромотоциклов, который 1 и 2 июля 2023 года проходил в Екатеринбурге. Он получил награду за второе место в номинации «лучшая сохранность автомобиля», сообщается на сайте мэрии. «Челябинский музей мотоциклов «Мотоэпоха» награжден на VII международном фестивале ретромотоциклов, прошедшем 1—2 июля в Екатеринбурге. Создатель и хранитель музея Николай Авдеев получил награду за 2 место в номинации «Лучшая сохранность мотоцикла», — сообщается на сайте мэрии. Выставочный зал «Мотоэпоха» расположен в Челябинске в Тракторозаводском районе. Официально музей был открыт 19 мая 2023 года. В коллекции музея представлено более сотни мотоциклов с 1930-х годов. В основном это мотоциклы и мотороллеры, скутеры, мотовелосипеды, почтовый мотоцикл (единственный в России), а также советские кроссовые, дорожные, военные, детские, японские, немецкие, советские, итальянские, английские транспортные средства. Особый интерес представляет австрийский образец — PUCH 1938 года, откопанный возле Волгограда.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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