Отец Миши Бахтина со СМА назвал вариант примирения со свердловским минздравом

Отец Миши Бахтина со СМА предложил свердловскому минздраву составить мировое соглашение

04 июля 2023 в 18:51 Размер текста - 17 +

Родители Миши предложили составить мировое соглашение, чтобы снять ответственность с врачей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Чтобы обеспечить препаратом «Спинраза» трехлетнего Мишу Бахтина, у которого спинальная мышечная атрофия (СМА), достаточно составить мировое соглашение. Таким мнение с журналистом URA.RU поделился отец мальчика Дмитрий Бахтин. «У нас сложилась конфликтная ситуация с региональным министерством здравоохранения. Не получается прийти к общему знаменателю. Поэтому единственным верным предложением может быть только мировое соглашение. Пусть профильное министерство подготовит его. Пусть снимут всю ответственность с врачей. Мы с супругой готовы единолично нести ответственность за свое чадо. Все, чего мы хотим — поставить заветный укол. Благодаря препарату „Спинраза“ наш сын будет иметь все шансы на то, чтобы прожить достойную жизнь без физических ограничений. Минздрав пока не идет на встречу», — отметил Бахтин. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов в личной беседе с корреспондентом URA.RU отметил то, что постановка препарата возможна при наличии решения федерального врачебного консилиума. «Препарат „Спинраза“ для Миши по решению суда куплен и хранится в аптеке. Мы предложили родителям провести консилиум с московскими коллегами. Родители смогут услышать еще одну точку зрения, что поможет оценить все риски», — сказал Карлов. Ранее URA.RU писало, что Ранее URA.RU сообщало, что отец Миши Бахтина вышел на одиночный пикет. Дмитрий приехал к зданию на Пушкина, 19, с сыном. Мужчина просит поставить сыну, у которого СМА, препарат «Спинраза». На место приехал региональный министр здравоохранения Андрей Карлов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Чтобы обеспечить препаратом «Спинраза» трехлетнего Мишу Бахтина, у которого спинальная мышечная атрофия (СМА), достаточно составить мировое соглашение. Таким мнение с журналистом URA.RU поделился отец мальчика Дмитрий Бахтин. «У нас сложилась конфликтная ситуация с региональным министерством здравоохранения. Не получается прийти к общему знаменателю. Поэтому единственным верным предложением может быть только мировое соглашение. Пусть профильное министерство подготовит его. Пусть снимут всю ответственность с врачей. Мы с супругой готовы единолично нести ответственность за свое чадо. Все, чего мы хотим — поставить заветный укол. Благодаря препарату „Спинраза“ наш сын будет иметь все шансы на то, чтобы прожить достойную жизнь без физических ограничений. Минздрав пока не идет на встречу», — отметил Бахтин. Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов в личной беседе с корреспондентом URA.RU отметил то, что постановка препарата возможна при наличии решения федерального врачебного консилиума. «Препарат „Спинраза“ для Миши по решению суда куплен и хранится в аптеке. Мы предложили родителям провести консилиум с московскими коллегами. Родители смогут услышать еще одну точку зрения, что поможет оценить все риски», — сказал Карлов. Ранее URA.RU писало, что Ранее URA.RU сообщало, что отец Миши Бахтина вышел на одиночный пикет. Дмитрий приехал к зданию на Пушкина, 19, с сыном. Мужчина просит поставить сыну, у которого СМА, препарат «Спинраза». На место приехал региональный министр здравоохранения Андрей Карлов.