Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

04 июля 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

Электроснабжение на Запорожской АЭС восстановлено, отмечают в персс-службе станции Фото: Сергей Венявский © URA.RU Электроснабжение Запорожской атомной электростанции по Днепровской линии восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба станции. В настоящий момент АЭС работает в штатном режиме. «Закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ „Днепровская“. Станция работает штатно», — отмечается в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Представители станции отмечают, что АЭС запитана по штатной схеме и нарушений в ее работе не наблюдается. Киев отключал Днепровскую линию 4 июля. Она снабжала Запорожскую АЭС электричеством. Украина неоднократно совершала обстрелы станции с начала спецоперации РФ. Станция находится под российским контролем с марта 2022 года. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа отмечал, что украинские солдаты могут нанести удар по радиоактивному хранилищу АЭС, передает RT.

Электроснабжение Запорожской атомной электростанции по Днепровской линии восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба станции. В настоящий момент АЭС работает в штатном режиме. «Закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ „Днепровская“. Станция работает штатно», — отмечается в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Представители станции отмечают, что АЭС запитана по штатной схеме и нарушений в ее работе не наблюдается. Киев отключал Днепровскую линию 4 июля. Она снабжала Запорожскую АЭС электричеством. Украина неоднократно совершала обстрелы станции с начала спецоперации РФ. Станция находится под российским контролем с марта 2022 года. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа отмечал, что украинские солдаты могут нанести удар по радиоактивному хранилищу АЭС, передает RT.