Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., атомная промышленность, запорожская аэс
Электроснабжение на Запорожской АЭС восстановлено, отмечают в персс-службе станции Фото:

Электроснабжение Запорожской атомной электростанции по Днепровской линии восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба станции. В настоящий момент АЭС работает в штатном режиме.

«Закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ „Днепровская“. Станция работает штатно», — отмечается в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Представители станции отмечают, что АЭС запитана по штатной схеме и нарушений в ее работе не наблюдается.

Киев отключал Днепровскую линию 4 июля. Она снабжала Запорожскую АЭС электричеством. Украина неоднократно совершала обстрелы станции с начала спецоперации РФ. Станция находится под российским контролем с марта 2022 года. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа отмечал, что украинские солдаты могут нанести удар по радиоактивному хранилищу АЭС, передает RT.

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Электроснабжение Запорожской атомной электростанции по Днепровской линии восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба станции. В настоящий момент АЭС работает в штатном режиме. «Закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ „Днепровская“. Станция работает штатно», — отмечается в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Представители станции отмечают, что АЭС запитана по штатной схеме и нарушений в ее работе не наблюдается. Киев отключал Днепровскую линию 4 июля. Она снабжала Запорожскую АЭС электричеством. Украина неоднократно совершала обстрелы станции с начала спецоперации РФ. Станция находится под российским контролем с марта 2022 года. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа отмечал, что украинские солдаты могут нанести удар по радиоактивному хранилищу АЭС, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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