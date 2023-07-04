Электроснабжение Запорожской АЭС восстановили

Электроснабжение Запорожской атомной электростанции по Днепровской линии восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба станции. В настоящий момент АЭС работает в штатном режиме.
«Закончены операции по вводу в работу линии 750 кВ „Днепровская“. Станция работает штатно», — отмечается в пресс-службе. Сообщение опубликовано в telegram-канале. Представители станции отмечают, что АЭС запитана по штатной схеме и нарушений в ее работе не наблюдается.
Киев отключал Днепровскую линию 4 июля. Она снабжала Запорожскую АЭС электричеством. Украина неоднократно совершала обстрелы станции с начала спецоперации РФ. Станция находится под российским контролем с марта 2022 года. Советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа отмечал, что украинские солдаты могут нанести удар по радиоактивному хранилищу АЭС, передает RT.
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