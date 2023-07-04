Украина отключила линию электропередачи, снабжающую ЗАЭС электричеством

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергод
Украина отключила Днепровскую линию электропередачи Фото:

Украина отключила Днепровскую линию электропередачи, которая снабжала электричеством Запорожскую АЭС. Об этом заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.

«Сегодня в 01:07 мск <…> они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — сообщил Карчаа. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия-24».

Запорожская АЭС перешла под контроль России 2 марта 2022 года. С тех пор ЗАЭС подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Недавно постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил о готовящихся провокациях на атомной станции со стороны Киева, пишет «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина может готовиться к очередному теракту, обвинив в этом Россию.

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Украина отключила Днепровскую линию электропередачи, которая снабжала электричеством Запорожскую АЭС. Об этом заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. «Сегодня в 01:07 мск <…> они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — сообщил Карчаа. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия-24». Запорожская АЭС перешла под контроль России 2 марта 2022 года. С тех пор ЗАЭС подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Недавно постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил о готовящихся провокациях на атомной станции со стороны Киева, пишет «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина может готовиться к очередному теракту, обвинив в этом Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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