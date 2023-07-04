Украина отключила линию электропередачи, снабжающую ЗАЭС электричеством

Украина отключила Днепровскую линию электропередачи, которая снабжала электричеством Запорожскую АЭС. Об этом заявил советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа.
«Сегодня в 01:07 мск <…> они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию», — сообщил Карчаа. Его выступление транслировалось на телеканале «Россия-24».
Запорожская АЭС перешла под контроль России 2 марта 2022 года. С тех пор ЗАЭС подвергается постоянным обстрелам со стороны ВСУ. Недавно постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил о готовящихся провокациях на атомной станции со стороны Киева, пишет «Национальная служба новостей». Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина может готовиться к очередному теракту, обвинив в этом Россию.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.