04 июля 2023

«Сургутнефтегаз» отказывает молодоженам в проезде в парк со свадебной площадкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, брак, молодожены, свадьба
В «СНГ» откроют проезд после обращения администрации Фото:

Молодожены Сургута не могут проехать в парк «Кедровый лог», где новобрачным построили площадку для проведения свадеб, из-за перекрытых проездов компанией «Сургутнефтегаз». Об этом URA.RU сообщил общественник Сергей Глинских.

«Я специально позвонил в Лесопарковое хозяйство города и спросил от лица новобрачного, как попасть в парк на церемонию. Оба въезда перекрыты шлагбаумами, за которые отвечает „Сургутнефтегаз“. Минут 20 чиновники не могли ответить. В итоге отправили меня в „СНГ“. А эта структура настолько закрытая, что без кучи бумаг не получится получить пропуск на въезд», — сообщил Глинских.

В мэрии журналисту URA.RU сообщили, что без предварительной записи в парк не проехать. Вот почему и ответ звонивший получил не сразу. «Для проведения выездной регистрации или свадебного торжества нужно предварительно обратиться в администрацию. Проезд возможен на основании разрешения, полученного в МКУ „Лесопарковое хозяйство“. Работа шлагбаумов, установленных структурными подразделениями ПАО „Сургутнефтегаз“, регулируется компанией, но они на связи с сотрудниками МКУ», — сообщили в мэрии.

В «СНГ» журналисту URA.RU сообщили, что проезды закрыты ради безопасности. Компания отвечает за порядок на вверенной территории. «Что касается проездов, то городской администрации нужно проработать этот вопрос с руководством компании, и проблема будет урегулирована. Если эта площадка должна быть общедоступной, то так и будет. Все зависит от администрации города», — сообщили в «СНГ».

Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте арт-объект для проведения свадеб начал разваливаться, не простояв года. Речь идет о парковой зоне «Свадебный маршрут», построенная для проведения выездных бракосочетаний.

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Молодожены Сургута не могут проехать в парк «Кедровый лог», где новобрачным построили площадку для проведения свадеб, из-за перекрытых проездов компанией «Сургутнефтегаз». Об этом URA.RU сообщил общественник Сергей Глинских. «Я специально позвонил в Лесопарковое хозяйство города и спросил от лица новобрачного, как попасть в парк на церемонию. Оба въезда перекрыты шлагбаумами, за которые отвечает „Сургутнефтегаз“. Минут 20 чиновники не могли ответить. В итоге отправили меня в „СНГ“. А эта структура настолько закрытая, что без кучи бумаг не получится получить пропуск на въезд», — сообщил Глинских. В мэрии журналисту URA.RU сообщили, что без предварительной записи в парк не проехать. Вот почему и ответ звонивший получил не сразу. «Для проведения выездной регистрации или свадебного торжества нужно предварительно обратиться в администрацию. Проезд возможен на основании разрешения, полученного в МКУ „Лесопарковое хозяйство“. Работа шлагбаумов, установленных структурными подразделениями ПАО „Сургутнефтегаз“, регулируется компанией, но они на связи с сотрудниками МКУ», — сообщили в мэрии. В «СНГ» журналисту URA.RU сообщили, что проезды закрыты ради безопасности. Компания отвечает за порядок на вверенной территории. «Что касается проездов, то городской администрации нужно проработать этот вопрос с руководством компании, и проблема будет урегулирована. Если эта площадка должна быть общедоступной, то так и будет. Все зависит от администрации города», — сообщили в «СНГ». Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте арт-объект для проведения свадеб начал разваливаться, не простояв года. Речь идет о парковой зоне «Свадебный маршрут», построенная для проведения выездных бракосочетаний.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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