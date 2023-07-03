В Сургуте арт-объект для проведения свадеб начал разваливаться, не простояв год

04 июля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Для строительство объекта в парке вырубили почти 700 деревьев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте парковая зона, построенная для проведения выездных бракосочетаний «Свадебный маршрут» начала разваливаться, не простояв и год. Об этом URA.RU сообщил общественник Сергей Глинских. «Проект изначально задумывалось как общественное пространство для проведения торжеств. Исполнение должно быть безукоризненно. Но на объект без слез не взглянешь. Плитка тротуарная, разных оттенков. Плитка непонятного качества, потертая, сколотая. Плюс она начала проваливаться, как говорится, поплыла. Ротонда — это пространство с колоннами, с нее уже плитка отваливается, краска какой-то плесенью покрылась. А объект сдали в октябре прошлого года. Изначально планировался еще купол, под который вырубили полгектара деревьев, но его почему-то нет», — сообщил Глинских. В мэрии Сургута журналисту сообщили, что все замечания подрядчик исправит. «По поступающим от горожан замечаниям с подрядчиком ведется системная работа. В частности, повреждения колоннады будут устранены в рамках гарантийных обязательств. Своевременное и качественное выполнение работ контролируется администрацией города. Работы по контракту выполнены в полном объеме („Свадебный маршрут“, главная аллея). Купол не входил в данный этап реализации», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ремонтируют Бардовскую площадь, построенную год назад за 40 млн рублей. Сургутские чиновники выявили недочеты после года эксплуатации объекта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте парковая зона, построенная для проведения выездных бракосочетаний «Свадебный маршрут» начала разваливаться, не простояв и год. Об этом URA.RU сообщил общественник Сергей Глинских. «Проект изначально задумывалось как общественное пространство для проведения торжеств. Исполнение должно быть безукоризненно. Но на объект без слез не взглянешь. Плитка тротуарная, разных оттенков. Плитка непонятного качества, потертая, сколотая. Плюс она начала проваливаться, как говорится, поплыла. Ротонда — это пространство с колоннами, с нее уже плитка отваливается, краска какой-то плесенью покрылась. А объект сдали в октябре прошлого года. Изначально планировался еще купол, под который вырубили полгектара деревьев, но его почему-то нет», — сообщил Глинских. В мэрии Сургута журналисту сообщили, что все замечания подрядчик исправит. «По поступающим от горожан замечаниям с подрядчиком ведется системная работа. В частности, повреждения колоннады будут устранены в рамках гарантийных обязательств. Своевременное и качественное выполнение работ контролируется администрацией города. Работы по контракту выполнены в полном объеме („Свадебный маршрут“, главная аллея). Купол не входил в данный этап реализации», — сообщили в мэрии. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО ремонтируют Бардовскую площадь, построенную год назад за 40 млн рублей. Сургутские чиновники выявили недочеты после года эксплуатации объекта.