Пермский завод отказался от выплаты дивидендов, несмотря на резкий рост прибыли

Пермское АО «Березниковский содовый завод» (АО «БСЗ»), чистая прибыль которого в 2022 году увеличилась на 200 млн рублей, отказался от выплаты дивидендов. Предприятие также не выплатит годовое денежное вознаграждение членам совета директоров. Это решение было принято на общем собрании акционеров завода.
«Прибыль по результатам деятельности АО „БСЗ“ за 2022 год в размере 527,8 млн рублей направить на развитие. Членам совета директоров вознаграждение и компенсацию расходов, связанных с осуществлением ими своих обязанностей не выплачивать. Дивиденды по акциям не объявлять и не выплачивать», — сообщается в протоколе собрания на сайте «Интерфакс-ЦРКИ».
В документе уточняется, что в состав совета директоров акционерного общества избраны семь человек. Контрольный пакет акций (99%) принадлежит АО «Башкирская содовая компания». Березниковский содовый завод является старейшим производителем кальцинированной соды и карбонатных пород на территории СНГ. Его продукция используется в химической, стекольной, целлюлозно-бумажной и других отраслях промышленности.
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