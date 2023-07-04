04 июля 2023

Мошенники прислали обманутой челябинке букет цветов

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка цветов в аэропорт Кольцово. Екатеринбург, букет, цветы, хризантема
Букетом мошенники отблагодарили челябинку за переведенные им миллионы Фото:

Телефонные мошенники, обманувшие жительницу Троицка (Челябинская область) почти на пять миллионов рублей, отблагодарили ее букетом цветов. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники несколько дней вытягивали деньги из женщины.

«Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестный, действуя от ее имени, по генеральной доверенности пытается снять денежные средства с банковских счетов. Но в снятии ему отказали. После поступил звонок от представителя финансовой организации, которая пояснила, что потерпевшей необходимо снять со всех банковских счетах накопления и перевести на „единый безопасный счет“, на котором деньги будут в безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

В ведомстве отметили, что челябинка была уведомлена о мошеннических методах, но все равно доверилась звонящим. В течение последующих нескольких дней она вывела все деньги из банков в размере 4,4 млн рублей и перенаправила их на «единый безопасный счет». Но мошенникам этого оказалось мало, и они убедили женщину еще оформить кредит на полмиллиона и перевести им средства. Заполучив деньги, злоумышленники службой доставки отправили жертве букет цветов. А та, в свою очередь, поняв, что стала жертвой мошенников она незамедлительно обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

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Телефонные мошенники, обманувшие жительницу Троицка (Челябинская область) почти на пять миллионов рублей, отблагодарили ее букетом цветов. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники несколько дней вытягивали деньги из женщины. «Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестный, действуя от ее имени, по генеральной доверенности пытается снять денежные средства с банковских счетов. Но в снятии ему отказали. После поступил звонок от представителя финансовой организации, которая пояснила, что потерпевшей необходимо снять со всех банковских счетах накопления и перевести на „единый безопасный счет“, на котором деньги будут в безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что челябинка была уведомлена о мошеннических методах, но все равно доверилась звонящим. В течение последующих нескольких дней она вывела все деньги из банков в размере 4,4 млн рублей и перенаправила их на «единый безопасный счет». Но мошенникам этого оказалось мало, и они убедили женщину еще оформить кредит на полмиллиона и перевести им средства. Заполучив деньги, злоумышленники службой доставки отправили жертве букет цветов. А та, в свою очередь, поняв, что стала жертвой мошенников она незамедлительно обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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