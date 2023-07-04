Мошенники прислали обманутой челябинке букет цветов

05 июля 2023 в 16:27 Размер текста - 17 +

Букетом мошенники отблагодарили челябинку за переведенные им миллионы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Телефонные мошенники, обманувшие жительницу Троицка (Челябинская область) почти на пять миллионов рублей, отблагодарили ее букетом цветов. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники несколько дней вытягивали деньги из женщины. «Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестный, действуя от ее имени, по генеральной доверенности пытается снять денежные средства с банковских счетов. Но в снятии ему отказали. После поступил звонок от представителя финансовой организации, которая пояснила, что потерпевшей необходимо снять со всех банковских счетах накопления и перевести на „единый безопасный счет“, на котором деньги будут в безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что челябинка была уведомлена о мошеннических методах, но все равно доверилась звонящим. В течение последующих нескольких дней она вывела все деньги из банков в размере 4,4 млн рублей и перенаправила их на «единый безопасный счет». Но мошенникам этого оказалось мало, и они убедили женщину еще оформить кредит на полмиллиона и перевести им средства. Заполучив деньги, злоумышленники службой доставки отправили жертве букет цветов. А та, в свою очередь, поняв, что стала жертвой мошенников она незамедлительно обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Телефонные мошенники, обманувшие жительницу Троицка (Челябинская область) почти на пять миллионов рублей, отблагодарили ее букетом цветов. Как сообщили URA.RU 5 июля в пресс-службе ГУ МВД по региону, злоумышленники несколько дней вытягивали деньги из женщины. «Женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов и сообщил, что неизвестный, действуя от ее имени, по генеральной доверенности пытается снять денежные средства с банковских счетов. Но в снятии ему отказали. После поступил звонок от представителя финансовой организации, которая пояснила, что потерпевшей необходимо снять со всех банковских счетах накопления и перевести на „единый безопасный счет“, на котором деньги будут в безопасности», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка. В ведомстве отметили, что челябинка была уведомлена о мошеннических методах, но все равно доверилась звонящим. В течение последующих нескольких дней она вывела все деньги из банков в размере 4,4 млн рублей и перенаправила их на «единый безопасный счет». Но мошенникам этого оказалось мало, и они убедили женщину еще оформить кредит на полмиллиона и перевести им средства. Заполучив деньги, злоумышленники службой доставки отправили жертве букет цветов. А та, в свою очередь, поняв, что стала жертвой мошенников она незамедлительно обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.