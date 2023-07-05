05 июля 2023

«Известия»: Роспотребнадзор закроет свердловское предприятие из-за маркировки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит Алексея Текслера на ПАО «Челябинский цинковый завод» и участие в открытии кислородной станции. Челябинск, челябинский цинковый завод, клеймо, маркировка
Предприятие закроют из-за отсутствия производств, указанных на маркировке, сообщили в Роспотребнадзоре Фото:

Роспотребнадзор выявил нарушения в отсутствие маркировок на молочной продукции ИП Николаев в Свердловской области. Теперь продукцию изымут и признают декларацию ИП недействительной, сообщили в Роспотребнадзоре.

«По указанному на маркировке масла сливочного адресу производства отсутствуют производственные объекты. Предпринимаются меры по изъятию продукции из оборота и признанию деклараций ИП Николаева недействительными», — передают данные Роспотребнадзора «Известия».

Отсутствие производства также подтвердили сотрудники прокуратуры Березовского (Свердловская область). Теперь в полицию направлена информация для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Ранее URA.RU сообщало, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Свердловчане опасались, что теперь можно будет заразиться, покупая товары с маркетплейса. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что менингит не может передаваться через посылки, потому что бактерии на поверхности долго не живут.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Роспотребнадзор выявил нарушения в отсутствие маркировок на молочной продукции ИП Николаев в Свердловской области. Теперь продукцию изымут и признают декларацию ИП недействительной, сообщили в Роспотребнадзоре. «По указанному на маркировке масла сливочного адресу производства отсутствуют производственные объекты. Предпринимаются меры по изъятию продукции из оборота и признанию деклараций ИП Николаева недействительными», — передают данные Роспотребнадзора «Известия». Отсутствие производства также подтвердили сотрудники прокуратуры Березовского (Свердловская область). Теперь в полицию направлена информация для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Свердловчане опасались, что теперь можно будет заразиться, покупая товары с маркетплейса. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что менингит не может передаваться через посылки, потому что бактерии на поверхности долго не живут.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...