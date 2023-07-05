«Известия»: Роспотребнадзор закроет свердловское предприятие из-за маркировки

06 июля 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Предприятие закроют из-за отсутствия производств, указанных на маркировке, сообщили в Роспотребнадзоре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Роспотребнадзор выявил нарушения в отсутствие маркировок на молочной продукции ИП Николаев в Свердловской области. Теперь продукцию изымут и признают декларацию ИП недействительной, сообщили в Роспотребнадзоре. «По указанному на маркировке масла сливочного адресу производства отсутствуют производственные объекты. Предпринимаются меры по изъятию продукции из оборота и признанию деклараций ИП Николаева недействительными», — передают данные Роспотребнадзора «Известия». Отсутствие производства также подтвердили сотрудники прокуратуры Березовского (Свердловская область). Теперь в полицию направлена информация для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Свердловчане опасались, что теперь можно будет заразиться, покупая товары с маркетплейса. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что менингит не может передаваться через посылки, потому что бактерии на поверхности долго не живут.

Роспотребнадзор выявил нарушения в отсутствие маркировок на молочной продукции ИП Николаев в Свердловской области. Теперь продукцию изымут и признают декларацию ИП недействительной, сообщили в Роспотребнадзоре. «По указанному на маркировке масла сливочного адресу производства отсутствуют производственные объекты. Предпринимаются меры по изъятию продукции из оборота и признанию деклараций ИП Николаева недействительными», — передают данные Роспотребнадзора «Известия». Отсутствие производства также подтвердили сотрудники прокуратуры Березовского (Свердловская область). Теперь в полицию направлена информация для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Ранее URA.RU сообщало, что в распределительном центре Ozon в Екатеринбурге зафиксировано семь случаев заражения менингитом. Свердловчане опасались, что теперь можно будет заразиться, покупая товары с маркетплейса. Однако в Роспотребнадзоре сообщили, что менингит не может передаваться через посылки, потому что бактерии на поверхности долго не живут.