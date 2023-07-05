Коммунальщики начислили жителям ХМАО дополнительную плату за услуги ЖКХ

Перерасчет произвели для жителей 3 тысяч домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО после проверки жилищного и строительного надзора жителям округа провели перерасчет за коммуналку, и они остались должны 56 млн рублей. Об этом URA.RU заявил руководитель окружного жилнадзора Артем Копылов на стратегической сессии по управлению многоквартирными домами, передает корреспондент URA.RU.

«У нас поменялся порядок начисления коммунальных ресурсов на содержание общего имущества. Все расходы ложатся на жителей многоквартирных домов, не ограниченных нормативом, и подлежат перерасчету. Всего по 1614 домам проведена корректировка в форме возврата в сумме 33 млн рублей. А по 1324 домам выполнено доначисление на общую сумму 56 млн рублей», — сообщил Копылов.

Наибольшие суммы были возвращены жителям Нижневартовска и Лянтора. Долги же в большей части распределились среди собственников квартир в Сургуте и Ханты-Мансийске.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Сургута упростят оплату услуг ЖКХ. В городе увеличилось число офисов по приему платежей. Рассчитаться за услуги ЖКХ можно будет в 18 городских отделениях «Почты России».