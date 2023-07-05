05 июля 2023

Жара в Челябинске к 11 июля достигнет 37 градусов. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Участник СВО медсестра Елена Соколова. Челябинск, жара, водоем, курорт, лето, тургояк, пляж, отдых, озеро тургояк
Аномальная жара в Челябинске вплотную приблизится к 40 градусам Фото:

Температура воздуха в Челябинске на следующей неделе повысится до 37 градусов. Такую информацию 6 июля опубликовал сайт Gismeteo.

Жара начнет усиливаться с воскресенья, 9 июля, — столбик термометра поднимется до 33 градусов. В понедельник, 10 июля, будет еще жарче — до 35 градусов. Максимума температура достигнет 11 июля, когда синоптики обещают челябинцам 37 градусов.

В этот же день вернутся дожди и грозы. Они задержатся в Челябинске на четыре дня — с 11 по 14 июля.

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Температура воздуха в Челябинске на следующей неделе повысится до 37 градусов. Такую информацию 6 июля опубликовал сайт Gismeteo. Жара начнет усиливаться с воскресенья, 9 июля, — столбик термометра поднимется до 33 градусов. В понедельник, 10 июля, будет еще жарче — до 35 градусов. Максимума температура достигнет 11 июля, когда синоптики обещают челябинцам 37 градусов. В этот же день вернутся дожди и грозы. Они задержатся в Челябинске на четыре дня — с 11 по 14 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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