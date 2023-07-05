Жара в Челябинске к 11 июля достигнет 37 градусов. Скрин

06 июля 2023 в 09:46 Размер текста - 17 +

Аномальная жара в Челябинске вплотную приблизится к 40 градусам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Температура воздуха в Челябинске на следующей неделе повысится до 37 градусов. Такую информацию 6 июля опубликовал сайт Gismeteo. Жара начнет усиливаться с воскресенья, 9 июля, — столбик термометра поднимется до 33 градусов. В понедельник, 10 июля, будет еще жарче — до 35 градусов. Максимума температура достигнет 11 июля, когда синоптики обещают челябинцам 37 градусов. В этот же день вернутся дожди и грозы. Они задержатся в Челябинске на четыре дня — с 11 по 14 июля. Скрин: сайт Gismeteo

Температура воздуха в Челябинске на следующей неделе повысится до 37 градусов. Такую информацию 6 июля опубликовал сайт Gismeteo. Жара начнет усиливаться с воскресенья, 9 июля, — столбик термометра поднимется до 33 градусов. В понедельник, 10 июля, будет еще жарче — до 35 градусов. Максимума температура достигнет 11 июля, когда синоптики обещают челябинцам 37 градусов. В этот же день вернутся дожди и грозы. Они задержатся в Челябинске на четыре дня — с 11 по 14 июля.