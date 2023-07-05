В Перми в пруду утонул человек

Тело утонувшего до сих пор не нашли
В Перми в Мулянском пруду утонул человек. Информация об этом размещена в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».
«В Мулянском пруду утонул человек. Подробности уточняются», — пишет автор поста, опубликовавший фотографию с места событий. Отдыхающие и местные жители на лодке пытались найти тело погибшего, но безуспешно.
В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение об утонувшем на пульт дежурного поступило 5 июля около 23:00. Сейчас специалисты занимаются поиском тела погибшего пермяка.
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