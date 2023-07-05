05 июля 2023

В Перми в пруду утонул человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Летний отдых. архив. Пермь, отдых на природе, пруд лесной, алтай, турбаза
Тело утонувшего до сих пор не нашли Фото:

В Перми в Мулянском пруду утонул человек. Информация об этом размещена в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости».

«В Мулянском пруду утонул человек. Подробности уточняются», — пишет автор поста, опубликовавший фотографию с места событий. Отдыхающие и местные жители на лодке пытались найти тело погибшего, но безуспешно.

В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение об утонувшем на пульт дежурного поступило 5 июля около 23:00. Сейчас специалисты занимаются поиском тела погибшего пермяка.

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В Перми в Мулянском пруду утонул человек. Информация об этом размещена в telegram-канале «Пермь ЧП и ДТП, новости». «В Мулянском пруду утонул человек. Подробности уточняются», — пишет автор поста, опубликовавший фотографию с места событий. Отдыхающие и местные жители на лодке пытались найти тело погибшего, но безуспешно. В ГУ МЧС по Пермскому краю рассказали, что сообщение об утонувшем на пульт дежурного поступило 5 июля около 23:00. Сейчас специалисты занимаются поиском тела погибшего пермяка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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