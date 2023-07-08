08 июля 2023
07 июля 2023

Житель Пермского края встретил лису с детенышами в городе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, зоопарк, лиса обыкновенная, животное в зоопарке
Семейство лис вышло к людям в Пермском крае Фото:

Житель Березников (Пермский край) Юрий Малышев встретил в городе лису и ее детенышей. В беседе с URA.RU мужчина отметил, что это произошло 8 июля.

«Сегодня за автовокзалом в Березниках бегали лисицы. Их трое было, мать и два детеныша», — пояснил собеседник информационного агентства. Видеоотчет о необычной встрече опубликован на его странице в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что жителям Прикамья удалось сфотографировать лису. Дикое животное подошло к людям на берегу реки.

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Житель Березников (Пермский край) Юрий Малышев встретил в городе лису и ее детенышей. В беседе с URA.RU мужчина отметил, что это произошло 8 июля. «Сегодня за автовокзалом в Березниках бегали лисицы. Их трое было, мать и два детеныша», — пояснил собеседник информационного агентства. Видеоотчет о необычной встрече опубликован на его странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что жителям Прикамья удалось сфотографировать лису. Дикое животное подошло к людям на берегу реки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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