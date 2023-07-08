Семейство лис вышло к людям в Пермском крае
Житель Березников (Пермский край) Юрий Малышев встретил в городе лису и ее детенышей. В беседе с URA.RU мужчина отметил, что это произошло 8 июля.
«Сегодня за автовокзалом в Березниках бегали лисицы. Их трое было, мать и два детеныша», — пояснил собеседник информационного агентства. Видеоотчет о необычной встрече опубликован на его странице в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что жителям Прикамья удалось сфотографировать лису. Дикое животное подошло к людям на берегу реки.
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