Житель Пермского края встретил лису с детенышами в городе. Видео

09 июля 2023 в 05:13 Размер текста - 17 +

Семейство лис вышло к людям в Пермском крае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Житель Березников (Пермский край) Юрий Малышев встретил в городе лису и ее детенышей. В беседе с URA.RU мужчина отметил, что это произошло 8 июля. «Сегодня за автовокзалом в Березниках бегали лисицы. Их трое было, мать и два детеныша», — пояснил собеседник информационного агентства. Видеоотчет о необычной встрече опубликован на его странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что жителям Прикамья удалось сфотографировать лису. Дикое животное подошло к людям на берегу реки.

Житель Березников (Пермский край) Юрий Малышев встретил в городе лису и ее детенышей. В беседе с URA.RU мужчина отметил, что это произошло 8 июля. «Сегодня за автовокзалом в Березниках бегали лисицы. Их трое было, мать и два детеныша», — пояснил собеседник информационного агентства. Видеоотчет о необычной встрече опубликован на его странице в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что жителям Прикамья удалось сфотографировать лису. Дикое животное подошло к людям на берегу реки.