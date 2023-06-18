Отдыхающие встретили лису на берегу реки
Жителям Пермского края удалось сфотографировать лису. Дикое животное повстречалось людям на берегу реки.
«Лисичка в районе Лисиков (поселок в Чусовском округе — прим. URA.RU)», — написала Яна Шумилова. Она выложила фото с животным в группе «Лисики Forever» в соцсети «ВКонтакте».
Ранее сообщалось, что к жителям прикамской столицы, отдыхавшим на природе, вышла лиса. По словам собеседников агентства URA.RU из числа очевидцев, зверь совсем не боялся людей.
Пользователи соцсети отметили, что лиса красивая, но худая
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