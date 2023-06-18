18 июня 2023
17 июня 2023
16 июня 2023

Лиса вышла к людям на берег реки в Пермском крае. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Обитатели Екатеринбургского зоопарка. Екатеринбург, млекопитающие, лиса обыкновенная
Отдыхающие встретили лису на берегу реки Фото:

Жителям Пермского края удалось сфотографировать лису. Дикое животное повстречалось людям на берегу реки.

«Лисичка в районе Лисиков (поселок в Чусовском округе — прим. URA.RU)», — написала Яна Шумилова. Она выложила фото с животным в группе «Лисики Forever» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что к жителям прикамской столицы, отдыхавшим на природе, вышла лиса. По словам собеседников агентства URA.RU из числа очевидцев, зверь совсем не боялся людей.

Пользователи соцсети отметили, что лиса красивая, но худая
Пользователи соцсети отметили, что лиса красивая, но худая
Фото:

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Жителям Пермского края удалось сфотографировать лису. Дикое животное повстречалось людям на берегу реки. «Лисичка в районе Лисиков (поселок в Чусовском округе — прим. URA.RU)», — написала Яна Шумилова. Она выложила фото с животным в группе «Лисики Forever» в соцсети «ВКонтакте». Ранее сообщалось, что к жителям прикамской столицы, отдыхавшим на природе, вышла лиса. По словам собеседников агентства URA.RU из числа очевидцев, зверь совсем не боялся людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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