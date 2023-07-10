10 июля 2023

Выпускные вечеринки пермских вузов откроют для всех желающих

Выпускные ПГНИУ и ПГГПУ пройдут на открытых площадках и будут доступны всем
© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний в Пермском университете. Пермь, пгниу, день знаний, студенты, чирлидинг
На кампусе ПГНИУ гостей ждет масса активностей (архивное фото) Фото:

В Перми классический и педагогический университеты отметят выпускные в один день — 14 июля. Праздничные мероприятия пройдут на кампусе ПГНИУ и в городском парке развлечений имени Горького. Попасть на вечеринки сможет любой желающий.

«Оба праздника — составляющие единого городского студенческого выпускного, приуроченного к 300-летию Перми. Мероприятие Пермского педагогического стартует после полудня в Парке Горького. В Пермском университете запланирована обширная вечерняя программа, которая начнется с ректорского бала и продолжится работой интерактивных площадок и сценической программой в кампусе ПГНИУ», — сообщается на сайте классического университета.

Церемония вручения дипломов выпускникам-отличникам ПГГПУ пройдет в ротонде парка Горького под сопровождение живой музыки. На кампусе ПГНИУ вечером всех ждет концертная программа и выступления пермских диджеев. Хедлайнером вечера станет DG GARAEV и группа via «vesna». Здесь будут работать интерактивные площадки, фудзона и пространства для отдыха.

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В Перми классический и педагогический университеты отметят выпускные в один день — 14 июля. Праздничные мероприятия пройдут на кампусе ПГНИУ и в городском парке развлечений имени Горького. Попасть на вечеринки сможет любой желающий. «Оба праздника — составляющие единого городского студенческого выпускного, приуроченного к 300-летию Перми. Мероприятие Пермского педагогического стартует после полудня в Парке Горького. В Пермском университете запланирована обширная вечерняя программа, которая начнется с ректорского бала и продолжится работой интерактивных площадок и сценической программой в кампусе ПГНИУ», — сообщается на сайте классического университета. Церемония вручения дипломов выпускникам-отличникам ПГГПУ пройдет в ротонде парка Горького под сопровождение живой музыки. На кампусе ПГНИУ вечером всех ждет концертная программа и выступления пермских диджеев. Хедлайнером вечера станет DG GARAEV и группа via «vesna». Здесь будут работать интерактивные площадки, фудзона и пространства для отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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