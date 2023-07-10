Выпускные вечеринки пермских вузов откроют для всех желающих

Выпускные ПГНИУ и ПГГПУ пройдут на открытых площадках и будут доступны всем

11 июля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

На кампусе ПГНИУ гостей ждет масса активностей (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми классический и педагогический университеты отметят выпускные в один день — 14 июля. Праздничные мероприятия пройдут на кампусе ПГНИУ и в городском парке развлечений имени Горького. Попасть на вечеринки сможет любой желающий. «Оба праздника — составляющие единого городского студенческого выпускного, приуроченного к 300-летию Перми. Мероприятие Пермского педагогического стартует после полудня в Парке Горького. В Пермском университете запланирована обширная вечерняя программа, которая начнется с ректорского бала и продолжится работой интерактивных площадок и сценической программой в кампусе ПГНИУ», — сообщается на сайте классического университета. Церемония вручения дипломов выпускникам-отличникам ПГГПУ пройдет в ротонде парка Горького под сопровождение живой музыки. На кампусе ПГНИУ вечером всех ждет концертная программа и выступления пермских диджеев. Хедлайнером вечера станет DG GARAEV и группа via «vesna». Здесь будут работать интерактивные площадки, фудзона и пространства для отдыха.

В Перми классический и педагогический университеты отметят выпускные в один день — 14 июля. Праздничные мероприятия пройдут на кампусе ПГНИУ и в городском парке развлечений имени Горького. Попасть на вечеринки сможет любой желающий. «Оба праздника — составляющие единого городского студенческого выпускного, приуроченного к 300-летию Перми. Мероприятие Пермского педагогического стартует после полудня в Парке Горького. В Пермском университете запланирована обширная вечерняя программа, которая начнется с ректорского бала и продолжится работой интерактивных площадок и сценической программой в кампусе ПГНИУ», — сообщается на сайте классического университета. Церемония вручения дипломов выпускникам-отличникам ПГГПУ пройдет в ротонде парка Горького под сопровождение живой музыки. На кампусе ПГНИУ вечером всех ждет концертная программа и выступления пермских диджеев. Хедлайнером вечера станет DG GARAEV и группа via «vesna». Здесь будут работать интерактивные площадки, фудзона и пространства для отдыха.