Выпускные вечеринки пермских вузов откроют для всех желающих

В Перми классический и педагогический университеты отметят выпускные в один день — 14 июля. Праздничные мероприятия пройдут на кампусе ПГНИУ и в городском парке развлечений имени Горького. Попасть на вечеринки сможет любой желающий.
«Оба праздника — составляющие единого городского студенческого выпускного, приуроченного к 300-летию Перми. Мероприятие Пермского педагогического стартует после полудня в Парке Горького. В Пермском университете запланирована обширная вечерняя программа, которая начнется с ректорского бала и продолжится работой интерактивных площадок и сценической программой в кампусе ПГНИУ», — сообщается на сайте классического университета.
Церемония вручения дипломов выпускникам-отличникам ПГГПУ пройдет в ротонде парка Горького под сопровождение живой музыки. На кампусе ПГНИУ вечером всех ждет концертная программа и выступления пермских диджеев. Хедлайнером вечера станет DG GARAEV и группа via «vesna». Здесь будут работать интерактивные площадки, фудзона и пространства для отдыха.
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