В Челябинской области назначен новый районный прокурор

Николай Зубов возглавил прокуратуру Варненского района
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Николай Зубов работает в органах прокуратуры с 2005 года
Николай Зубов работает в органах прокуратуры с 2005 года Фото:
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Прокуратуру Варненского района (Челябинская область) возглавил Николай Зубов. Соответствующий приказ издал генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Приказом генерального прокурора РФ на должность прокурора Варненского района назначен советник юстиции Зубов Николай Владимирович. В прокуратуре проходит службу с 2005 года, работал следователем, помощником прокурора Копейска, прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры области, старшим помощником прокурора Копейска», — пояснили в пресс-службе.

До назначения Зубов работал заместителем Карталинского городского прокурора. Экс-прокурор Варненского района в сентябре 2022 года перешел на должность прокурора Кыштыма.

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Прокуратуру Варненского района (Челябинская область) возглавил Николай Зубов. Соответствующий приказ издал генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе регионального надзорного ведомства. «Приказом генерального прокурора РФ на должность прокурора Варненского района назначен советник юстиции Зубов Николай Владимирович. В прокуратуре проходит службу с 2005 года, работал следователем, помощником прокурора Копейска, прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры области, старшим помощником прокурора Копейска», — пояснили в пресс-службе. До назначения Зубов работал заместителем Карталинского городского прокурора. Экс-прокурор Варненского района в сентябре 2022 года перешел на должность прокурора Кыштыма.
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