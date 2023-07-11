В Челябинской области назначен новый районный прокурор

Николай Зубов возглавил прокуратуру Варненского района

Николай Зубов работает в органах прокуратуры с 2005 года Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области

новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах

Прокуратуру Варненского района (Челябинская область) возглавил Николай Зубов. Соответствующий приказ издал генпрокурор РФ Игорь Краснов, сообщили URA.RU 11 июля в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

«Приказом генерального прокурора РФ на должность прокурора Варненского района назначен советник юстиции Зубов Николай Владимирович. В прокуратуре проходит службу с 2005 года, работал следователем, помощником прокурора Копейска, прокурором отдела по надзору за процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции прокуратуры области, старшим помощником прокурора Копейска», — пояснили в пресс-службе.

До назначения Зубов работал заместителем Карталинского городского прокурора. Экс-прокурор Варненского района в сентябре 2022 года перешел на должность прокурора Кыштыма.