Суд оставил под арестом пермского чиновника, обвиненного в получении взятки

Чиновник пермского минтранспорта Андрей Угольков останется в СИЗО

11 июля 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Чиновник краевого министерства транспорта Андрей Угольков не смог обжаловать арест Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководителя управления автодорог и транспорта министерства транспорта Прикамья Андрея Уголькова, обвиняемого в получении взятки, останется в СИЗО. Апелляционная жалоба чиновника, рассмотренная Пермским краевым судом 10 июля отклонена, передает корреспондент из зала суда. «Суд отклонил апелляционную жалобу Уголькова и оставил его под стражей до 2 сентября», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. В начале июля Свердловский районный суд Перми избрал отправил чиновника под стражу. Угольков обвиняется в получении через посредника взятки в размере 15 млн рублей. Во время передачи части взятки он был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Свою вину руководитель управления автодорог и транспорта не признал

Руководителя управления автодорог и транспорта министерства транспорта Прикамья Андрея Уголькова, обвиняемого в получении взятки, останется в СИЗО. Апелляционная жалоба чиновника, рассмотренная Пермским краевым судом 10 июля отклонена, передает корреспондент из зала суда. «Суд отклонил апелляционную жалобу Уголькова и оставил его под стражей до 2 сентября», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. В начале июля Свердловский районный суд Перми избрал отправил чиновника под стражу. Угольков обвиняется в получении через посредника взятки в размере 15 млн рублей. Во время передачи части взятки он был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Свою вину руководитель управления автодорог и транспорта не признал