Суд оставил под арестом пермского чиновника, обвиненного в получении взятки

Чиновник пермского минтранспорта Андрей Угольков останется в СИЗО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Приговор бывшему главе МЧС Рожкову Олегу. Курган , арестант, руки, наручники
Чиновник краевого министерства транспорта Андрей Угольков не смог обжаловать арест Фото:

Руководителя управления автодорог и транспорта министерства транспорта Прикамья Андрея Уголькова, обвиняемого в получении взятки, останется в СИЗО. Апелляционная жалоба чиновника, рассмотренная Пермским краевым судом 10 июля отклонена, передает корреспондент из зала суда.

«Суд отклонил апелляционную жалобу Уголькова и оставил его под стражей до 2 сентября», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. В начале июля Свердловский районный суд Перми избрал отправил чиновника под стражу.

Угольков обвиняется в получении через посредника взятки в размере 15 млн рублей. Во время передачи части взятки он был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Свою вину руководитель управления автодорог и транспорта не признал

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Руководителя управления автодорог и транспорта министерства транспорта Прикамья Андрея Уголькова, обвиняемого в получении взятки, останется в СИЗО. Апелляционная жалоба чиновника, рассмотренная Пермским краевым судом 10 июля отклонена, передает корреспондент из зала суда. «Суд отклонил апелляционную жалобу Уголькова и оставил его под стражей до 2 сентября», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. В начале июля Свердловский районный суд Перми избрал отправил чиновника под стражу. Угольков обвиняется в получении через посредника взятки в размере 15 млн рублей. Во время передачи части взятки он был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Свою вину руководитель управления автодорог и транспорта не признал
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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