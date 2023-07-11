Суд оставил под арестом пермского чиновника, обвиненного в получении взятки

Руководителя управления автодорог и транспорта министерства транспорта Прикамья Андрея Уголькова, обвиняемого в получении взятки, останется в СИЗО. Апелляционная жалоба чиновника, рассмотренная Пермским краевым судом 10 июля отклонена, передает корреспондент из зала суда.
«Суд отклонил апелляционную жалобу Уголькова и оставил его под стражей до 2 сентября», — передает корреспондент URA.RU из зала суда. В начале июля Свердловский районный суд Перми избрал отправил чиновника под стражу.
Угольков обвиняется в получении через посредника взятки в размере 15 млн рублей. Во время передачи части взятки он был задержан сотрудниками регионального УФСБ. Свою вину руководитель управления автодорог и транспорта не признал
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