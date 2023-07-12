В селе под Челябинском построят новый спорткомплекс с бассейном

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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, бассейн, пловцы
Четырехэтажный спорткомплекс с 25-метровым бассейном откроется в концу 2023 года Фото:

В Аргаяше (Челябинская область) в сквере на улице Ленина построят долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с 25-метровым бассейном. Это будет единственный в районе ФОК с бассейном. Проект строительства 12 июля получил положительное заключение госэкспртизы.

«Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25×8,5 м в селе Аргаяш Челябинской области по адресу: сквер на улице Ленина. Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра.

Как сообщили в пресс-службе Аргаяшского района, открытия ФОКа жители очень ждут, ведь это будет единственный общественный бассейн в селе. Общая площадь четырехэтажного спортивного комплекса составит 2 тысячи 200 квадратных метров. В здании разместят не только взрослый, но и детский бассейн, длина которого составит 10 метров. Также там появится спортивный зал. Планируется, что в физкультурно-оздоровительном комплексе будут регулярно проводить занятия, тренировки и обучать плаванию.

Согласно документации, застройщиком выступает администрация Аргаяшского района. Окончание строительства нового спорткомплекса в селе запланировано на конец 2023 года.

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В Аргаяше (Челябинская область) в сквере на улице Ленина построят долгожданный физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с 25-метровым бассейном. Это будет единственный в районе ФОК с бассейном. Проект строительства 12 июля получил положительное заключение госэкспртизы. «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном 25×8,5 м в селе Аргаяш Челябинской области по адресу: сквер на улице Ленина. Положительное заключение», — сообщается на сайте госреестра. Как сообщили в пресс-службе Аргаяшского района, открытия ФОКа жители очень ждут, ведь это будет единственный общественный бассейн в селе. Общая площадь четырехэтажного спортивного комплекса составит 2 тысячи 200 квадратных метров. В здании разместят не только взрослый, но и детский бассейн, длина которого составит 10 метров. Также там появится спортивный зал. Планируется, что в физкультурно-оздоровительном комплексе будут регулярно проводить занятия, тренировки и обучать плаванию. Согласно документации, застройщиком выступает администрация Аргаяшского района. Окончание строительства нового спорткомплекса в селе запланировано на конец 2023 года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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