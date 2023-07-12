В Пермском крае ураганный ветер повредил авто и повалил деревья на дорогу. Фото

12 июля 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

В Перми на припаркованный автомобиль упало дерево Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Пермском крае власти устраняют последствия стихии, обрушившейся на Нытвенский округ. Прошедшая 12 июля в гроза повалила на дороги деревья, повредила линии электропередач. Жители делятся фотографиями поваленных деревьев в соцсети «ВКонтакте». «Упало дерево в квартале Юбилейеный прямо на дорогу», — написано в паблике «Подслушано Нытва. Жительница деревни Оськино Оля Деменева написала, что сильный ветром повалена береза. Упавшее дерево повредила опору уличного освещения. «Упала береза, оборвала провода. Провода под напряжением. До электриков не можем дозвониться, никто не берут трубку», — отметила Ольга. Администрация Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте» заверила жителей, что последствия стихии уже устраняют коммунальные службы. «Уважаемые жители округа! Последствия разыгравшейся стихии и шквалистого ветра сейчас устраняют ответственные коммунальные службы в экстренном режиме», — пояснили в местной управе. По данным ресурса «Метеоролог и я», в нескольких районах Прикамья сейчас проходят грозы с градом и сильным ветром. В Перми ветер повалил дерево на припаркованный на улице Островского автомобиль. Очевидцы опубликовали видео произошедшего в паблике «Плохие новости Пермь». Судя по кадрам, автомобиль получил значительные повреждения. В ГИБДД по региону предупредили автовладельцев и водителей об ухудшении погодных условиях. «Местами по краю ожидаются очень сильный дождь, штормовой ветер, грозы, град. В связи с ухудшением погодных условий существует вероятность возникновения ДТП, заторов на дорогах, сбоев в работе общественного транспорта», — написано в telegram-канале госинспекции БДД по Прикамью. Полицейские просят участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность и соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами. В Нытве упавшее дерево перегородило проезд по дороге Фото: «Подслушано Нытва» В деревне Оськино поваленное ветром дерево оборвало провода Фото: «Подслушано Нытва» Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае власти устраняют последствия стихии, обрушившейся на Нытвенский округ. Прошедшая 12 июля в гроза повалила на дороги деревья, повредила линии электропередач. Жители делятся фотографиями поваленных деревьев в соцсети «ВКонтакте». «Упало дерево в квартале Юбилейеный прямо на дорогу», — написано в паблике «Подслушано Нытва. Жительница деревни Оськино Оля Деменева написала, что сильный ветром повалена береза. Упавшее дерево повредила опору уличного освещения. «Упала береза, оборвала провода. Провода под напряжением. До электриков не можем дозвониться, никто не берут трубку», — отметила Ольга. Администрация Нытвенского округа в соцсети «ВКонтакте» заверила жителей, что последствия стихии уже устраняют коммунальные службы. «Уважаемые жители округа! Последствия разыгравшейся стихии и шквалистого ветра сейчас устраняют ответственные коммунальные службы в экстренном режиме», — пояснили в местной управе. По данным ресурса «Метеоролог и я», в нескольких районах Прикамья сейчас проходят грозы с градом и сильным ветром. В Перми ветер повалил дерево на припаркованный на улице Островского автомобиль. Очевидцы опубликовали видео произошедшего в паблике «Плохие новости Пермь». Судя по кадрам, автомобиль получил значительные повреждения. В ГИБДД по региону предупредили автовладельцев и водителей об ухудшении погодных условиях. «Местами по краю ожидаются очень сильный дождь, штормовой ветер, грозы, град. В связи с ухудшением погодных условий существует вероятность возникновения ДТП, заторов на дорогах, сбоев в работе общественного транспорта», — написано в telegram-канале госинспекции БДД по Прикамью. Полицейские просят участников дорожного движения проявлять повышенную осторожность и соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.