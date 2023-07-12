Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов в Свердловской области 13 июля 2023 в 03:14 Размер текста - 17 + Бастрыкин поручил свердловскому СК возбудить уголовное дело Фото: Пресс-служба Государственной Думы Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в городе Реж (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту обращения жителей дома в Реже, проживающих в условиях угрожающих их безопасности. Центральный аппарат СК России взял на контроль данную ситуацию», — рассказали в telеgram-канале информационного центра СК России. По информации ведомства, жители Режа, которых переселили из аварийного жилья в 2017 году, проживают в условиях угрожающих их безопасности. Несущие стены и фундамент многоквартирного дома покрылись трещинами. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Режевского городского округа. На момент публикации ответ получен не был. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в городе Реж (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту обращения жителей дома в Реже, проживающих в условиях угрожающих их безопасности. Центральный аппарат СК России взял на контроль данную ситуацию», — рассказали в telеgram-канале информационного центра СК России. По информации ведомства, жители Режа, которых переселили из аварийного жилья в 2017 году, проживают в условиях угрожающих их безопасности. Несущие стены и фундамент многоквартирного дома покрылись трещинами. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Режевского городского округа. На момент публикации ответ получен не был. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям