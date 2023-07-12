12 июля 2023

Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин поручил свердловскому СК возбудить уголовное дело Фото:

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в городе Реж (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту обращения жителей дома в Реже, проживающих в условиях угрожающих их безопасности. Центральный аппарат СК России взял на контроль данную ситуацию», — рассказали в telеgram-канале информационного центра СК России.

По информации ведомства, жители Режа, которых переселили из аварийного жилья в 2017 году, проживают в условиях угрожающих их безопасности. Несущие стены и фундамент многоквартирного дома покрылись трещинами.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Режевского городского округа. На момент публикации ответ получен не был.

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Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в городе Реж (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту обращения жителей дома в Реже, проживающих в условиях угрожающих их безопасности. Центральный аппарат СК России взял на контроль данную ситуацию», — рассказали в telеgram-канале информационного центра СК России. По информации ведомства, жители Режа, которых переселили из аварийного жилья в 2017 году, проживают в условиях угрожающих их безопасности. Несущие стены и фундамент многоквартирного дома покрылись трещинами. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Режевского городского округа. На момент публикации ответ получен не был.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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