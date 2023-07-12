Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело о нарушении прав жильцов в Свердловской области

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту нарушения прав жильцов многоквартирного дома в городе Реж (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание и. о. руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту обращения жителей дома в Реже, проживающих в условиях угрожающих их безопасности. Центральный аппарат СК России взял на контроль данную ситуацию», — рассказали в telеgram-канале информационного центра СК России.
По информации ведомства, жители Режа, которых переселили из аварийного жилья в 2017 году, проживают в условиях угрожающих их безопасности. Несущие стены и фундамент многоквартирного дома покрылись трещинами.
Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию Режевского городского округа. На момент публикации ответ получен не был.
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