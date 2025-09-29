В Кремле ответили, что происходит с переговорами России и Украины

Киев не посылает Москве никаких сигналов по переговорам, пауза во встречах делегаций двух стран происходит не по вине российской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, есть ли какие-то сигналы от украинской стороны о возобновлении переговоров между Россией и Украиной. Слова представителя Кремля передает РИА Новости.
Песков отметил, что предложения Москвы по созданию трех рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам остались без ответа Киева. «Поэтому здесь пока динамики никакой нет. Это не по нашей вине», — заключил Песков.
Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел в Стамбуле (Турция) 23 июля, где стороны договорились продолжать обмены ранеными и больными. Именно там представители Москвы предложили представителям Киева создание трех групп, работа которых планировалась в онлайн-формате. После этого Кремль констатировал паузу в переговорах.
Россия всегда подчеркивала, что открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине. Песков отмечал, что пассивная позиция Киева в этом вопросе может служить его целям во взаимодействии с Европой.
