В Кремле ответили, что происходит с переговорами России и Украины

Песков: Киев не посылает России сигналов о продолжении переговоров
Песков сообщил, что Киев не дал ответа по трем рабочим группам
Песков сообщил, что Киев не дал ответа по трем рабочим группам
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Киев не посылает Москве никаких сигналов по переговорам, пауза во встречах делегаций двух стран происходит не по вине российской стороны. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Нет, пока из Киева, собственно, вообще никаких сигналов», — сказал Дмитрий Песков в ответ на вопрос о том, есть ли какие-то сигналы от украинской стороны о возобновлении переговоров между Россией и Украиной. Слова представителя Кремля передает РИА Новости. 

Песков отметил, что предложения Москвы по созданию трех рабочих групп по гуманитарным, военным и политическим вопросам остались без ответа Киева. «Поэтому здесь пока динамики никакой нет. Это не по нашей вине», — заключил Песков. 

Третий раунд переговоров российской и украинской делегаций прошел в Стамбуле (Турция) 23 июля, где стороны договорились продолжать обмены ранеными и больными. Именно там представители Москвы предложили представителям Киева создание трех групп, работа которых планировалась в онлайн-формате. После этого Кремль констатировал паузу в переговорах. 

Россия всегда подчеркивала, что открыта к мирному урегулированию конфликта на Украине. Песков отмечал, что пассивная позиция Киева в этом вопросе может служить его целям во взаимодействии с Европой.

