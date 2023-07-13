13 июля 2023

В Челябинской области пропала 16-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девушка пропала в ночь на 29 июня 2023 года Фото:

В городе Златоуст Челябинской области ищут 16-летнюю девушку. В ночь на 29 июня она ушла в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».

«Ночью 29 июня 2023 года ушла в неизвестном направлении 16-летняя девушка. Разыскивается в городе Златоусте Челябинской области, но может находиться и в вашем районе», — отмечается в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».

На девушке была надета разноцветная футболка, черные брюки и белые кроссовки. Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза серо-голубые.

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В городе Златоуст Челябинской области ищут 16-летнюю девушку. В ночь на 29 июня она ушла в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Ночью 29 июня 2023 года ушла в неизвестном направлении 16-летняя девушка. Разыскивается в городе Златоусте Челябинской области, но может находиться и в вашем районе», — отмечается в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». На девушке была надета разноцветная футболка, черные брюки и белые кроссовки. Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза серо-голубые.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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