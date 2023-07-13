В Челябинской области пропала 16-летняя девочка. Фото

14 июля 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

Девушка пропала в ночь на 29 июня 2023 года Фото: Московец Илья © URA.RU В городе Златоуст Челябинской области ищут 16-летнюю девушку. В ночь на 29 июня она ушла в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Ночью 29 июня 2023 года ушла в неизвестном направлении 16-летняя девушка. Разыскивается в городе Златоусте Челябинской области, но может находиться и в вашем районе», — отмечается в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». На девушке была надета разноцветная футболка, черные брюки и белые кроссовки. Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза серо-голубые. В Челябинской области разыскивают подростка Фото с группы «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте»

В городе Златоуст Челябинской области ищут 16-летнюю девушку. В ночь на 29 июня она ушла в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт». «Ночью 29 июня 2023 года ушла в неизвестном направлении 16-летняя девушка. Разыскивается в городе Златоусте Челябинской области, но может находиться и в вашем районе», — отмечается в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте». На девушке была надета разноцветная футболка, черные брюки и белые кроссовки. Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза серо-голубые.