Девушка пропала в ночь на 29 июня 2023 года
В городе Златоуст Челябинской области ищут 16-летнюю девушку. В ночь на 29 июня она ушла в неизвестном направлении, сообщает поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт».
«Ночью 29 июня 2023 года ушла в неизвестном направлении 16-летняя девушка. Разыскивается в городе Златоусте Челябинской области, но может находиться и в вашем районе», — отмечается в паблике «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Челябинской области» в социальной сети «ВКонтакте».
На девушке была надета разноцветная футболка, черные брюки и белые кроссовки. Приметы: рост 170 см, плотного телосложения, волосы черные, глаза серо-голубые.
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