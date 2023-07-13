«Сургутнефтегаз» сокращает праздничную программу на День нефтяника

В этом году «СНГ» решил оказаться от показа спецтехники Фото: Александр Елизаров © URA.RU

«Сургутнефтегаз» ради безопасности сокращает праздничную программу на День нефтяника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, в этом году решено отказаться от массовых мероприятий на открытом воздухе.

«Не будет мероприятий на открытом воздухе. Это спортивные эстафеты на стадионе „Спортивное ядро“. Не будет и традиционной выставки техники на Югорском тракте. Отказ от мероприятий на открытом воздухе — это не инициатива „Сургутнефтегаза“. Это обусловлено условиями безопасности, которые действуют во всей стране», — сообщили в пресс-службе.

При этом в «СНГ» отметили, что торжественные мероприятия для работников пройдут в дворце искусств «Нефтяник» и домах культуры предприятия. «Мы не исключаем, что на эти мероприятия будут приглашены звезды эстрады. Но кто именно приедет сказать не можем», — добавили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла. День рождения глава нефтяной компании отметил неделей позже.