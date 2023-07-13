13 июля 2023

«Сургутнефтегаз» сокращает праздничную программу на День нефтяника

© Служба новостей «URA.RU»
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Роснефть. Нижневартовск , роснефть, качалка, нефть, добыча нефти
В этом году «СНГ» решил оказаться от показа спецтехники Фото:

«Сургутнефтегаз» ради безопасности сокращает праздничную программу на День нефтяника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, в этом году решено отказаться от массовых мероприятий на открытом воздухе.

«Не будет мероприятий на открытом воздухе. Это спортивные эстафеты на стадионе „Спортивное ядро“. Не будет и традиционной выставки техники на Югорском тракте. Отказ от мероприятий на открытом воздухе — это не инициатива „Сургутнефтегаза“. Это обусловлено условиями безопасности, которые действуют во всей стране», — сообщили в пресс-службе.

При этом в «СНГ» отметили, что торжественные мероприятия для работников пройдут в дворце искусств «Нефтяник» и домах культуры предприятия. «Мы не исключаем, что на эти мероприятия будут приглашены звезды эстрады. Но кто именно приедет сказать не можем», — добавили в компании.

Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла. День рождения глава нефтяной компании отметил неделей позже.

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«Сургутнефтегаз» ради безопасности сокращает праздничную программу на День нефтяника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе компании, в этом году решено отказаться от массовых мероприятий на открытом воздухе. «Не будет мероприятий на открытом воздухе. Это спортивные эстафеты на стадионе „Спортивное ядро“. Не будет и традиционной выставки техники на Югорском тракте. Отказ от мероприятий на открытом воздухе — это не инициатива „Сургутнефтегаза“. Это обусловлено условиями безопасности, которые действуют во всей стране», — сообщили в пресс-службе. При этом в «СНГ» отметили, что торжественные мероприятия для работников пройдут в дворце искусств «Нефтяник» и домах культуры предприятия. «Мы не исключаем, что на эти мероприятия будут приглашены звезды эстрады. Но кто именно приедет сказать не можем», — добавили в компании. Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла. День рождения глава нефтяной компании отметил неделей позже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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