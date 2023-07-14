В челябинском поселке Локомотивный после дождя затопило школу, за которую губернатор отчитал власти. Видео

15 июля 2023 в 15:10 Размер текста - 17 +

Из-за сильных ливней школу №2 затопило Фото: Анна Майорова © URA.RU В поселке Локомотивный Карталинского района (Челябинская область) после ливня затопило единственную школу. В прошлом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал руководство Локомотивного городского округа за ужасное состояние местной школы №2. «Надо спасать школу. Кроме нас с вами никто не поможет в такой дождь многострадальному зданию», — заявила в снятом видео заместитель директора МКОУ «СОШ №2» Локомотивного городского округа Людмила Максимова. На кадрах видно, как по стенам и с крыши здания школы течет вода, пол в классах и коридоре залит водой, везде стоят ведра. Людмила Максимова просит неравнодушных жителей поселка с ведрами и тряпками в резиновых сапогах и перчатках прийти на помощь и вместе убрать воду. «Когда молчат верхи, то народ должен хоть что-то сделать», сказала Максимова в видео. В прошлом году в августе Текслер отчитал руководство Локомотивного городского округа за плохое состояние школы №2, в которую приезжал несколько лет назад. Тогда губернатор напомнил, что еще в прошлый свои визит в Локомотивный потребовал решить проблему с кровлей, которая протекает десятки лет. Но обстановка в школе не поменялась ни тогда, ни после прошлогоднего визита.

В поселке Локомотивный Карталинского района (Челябинская область) после ливня затопило единственную школу. В прошлом году губернатор Челябинской области Алексей Текслер отчитал руководство Локомотивного городского округа за ужасное состояние местной школы №2. «Надо спасать школу. Кроме нас с вами никто не поможет в такой дождь многострадальному зданию», — заявила в снятом видео заместитель директора МКОУ «СОШ №2» Локомотивного городского округа Людмила Максимова. На кадрах видно, как по стенам и с крыши здания школы течет вода, пол в классах и коридоре залит водой, везде стоят ведра. Людмила Максимова просит неравнодушных жителей поселка с ведрами и тряпками в резиновых сапогах и перчатках прийти на помощь и вместе убрать воду. «Когда молчат верхи, то народ должен хоть что-то сделать», сказала Максимова в видео. В прошлом году в августе Текслер отчитал руководство Локомотивного городского округа за плохое состояние школы №2, в которую приезжал несколько лет назад. Тогда губернатор напомнил, что еще в прошлый свои визит в Локомотивный потребовал решить проблему с кровлей, которая протекает десятки лет. Но обстановка в школе не поменялась ни тогда, ни после прошлогоднего визита.