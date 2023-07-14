В Пермском крае жена спасла мужа из пожара

15 июля 2023 в 19:04 Размер текста - 17 +

В тушении пожара участвовали 10 человек (архивное фото), сообщили в МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Октябрьском городском округе (Пермский край) жена разбудила своего мужа и вывела его из пожара. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре поступило 15 июля в 04:34. Было установлено, что горит дом с пристроем. На пожаре спасен мужчина, которого разбудила и вывела на свежий воздух жена. Погибших и пострадавших при пожаре нет», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара участвовали 10 человек и четыре единицы техники. Огонь остановлен в 04:51 и потушен в 05:01. Предварительная причина пожара — нарушение эксплуатации и устройства электрооборудования.

В Октябрьском городском округе (Пермский край) жена разбудила своего мужа и вывела его из пожара. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре поступило 15 июля в 04:34. Было установлено, что горит дом с пристроем. На пожаре спасен мужчина, которого разбудила и вывела на свежий воздух жена. Погибших и пострадавших при пожаре нет», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара участвовали 10 человек и четыре единицы техники. Огонь остановлен в 04:51 и потушен в 05:01. Предварительная причина пожара — нарушение эксплуатации и устройства электрооборудования.