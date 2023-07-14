14 июля 2023

В Пермском крае жена спасла мужа из пожара

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В тушении пожара участвовали 10 человек (архивное фото), сообщили в МЧС Фото:

В Октябрьском городском округе (Пермский край) жена разбудила своего мужа и вывела его из пожара. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«Сообщение о пожаре поступило 15 июля в 04:34. Было установлено, что горит дом с пристроем. На пожаре спасен мужчина, которого разбудила и вывела на свежий воздух жена. Погибших и пострадавших при пожаре нет», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара участвовали 10 человек и четыре единицы техники. Огонь остановлен в 04:51 и потушен в 05:01. Предварительная причина пожара — нарушение эксплуатации и устройства электрооборудования.

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В Октябрьском городском округе (Пермский край) жена разбудила своего мужа и вывела его из пожара. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «Сообщение о пожаре поступило 15 июля в 04:34. Было установлено, что горит дом с пристроем. На пожаре спасен мужчина, которого разбудила и вывела на свежий воздух жена. Погибших и пострадавших при пожаре нет», — сообщили в ведомстве. В тушении пожара участвовали 10 человек и четыре единицы техники. Огонь остановлен в 04:51 и потушен в 05:01. Предварительная причина пожара — нарушение эксплуатации и устройства электрооборудования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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