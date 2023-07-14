В центре Екатеринбурга пропало электричество 15 июля 2023 в 19:25 Размер текста - 17 + Электричества нет на улицах Фурманова, Большакова, Серова и в близлежащих районах Фото: Александр Константинов © URA.RU В Екатеринбурге на пересечении улиц Московская — Посадская пропало электричество. Также читатели URA.RU сообщают, что света нет на улице Фурманова. «На пересечении улиц Московская — Посадской и Фурманова нет электричества. Его не будет еще примерно три часа», — рассказал читатель URA.RU. Также по словам собеседников на указанных улицах не работают светофоры. В отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что движение регулируется инспектором. Корреспондент URA.RU обратился в контактный центр МРСК «Урала». «Улицы Фурманова, Большакова, Серова и близлежащие улицы отключены от сети. Ожидаемое время возобновление работ — 20 часов», — сообщили в МРСК «Урала». В Екатеринбурге на пересечении улиц Московская — Посадская пропало электричество. Также читатели URA.RU сообщают, что света нет на улице Фурманова. «На пересечении улиц Московская — Посадской и Фурманова нет электричества. Его не будет еще примерно три часа», — рассказал читатель URA.RU. Также по словам собеседников на указанных улицах не работают светофоры. В отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что движение регулируется инспектором. Корреспондент URA.RU обратился в контактный центр МРСК «Урала». «Улицы Фурманова, Большакова, Серова и близлежащие улицы отключены от сети. Ожидаемое время возобновление работ — 20 часов», — сообщили в МРСК «Урала». {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям