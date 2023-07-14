14 июля 2023

В центре Екатеринбурга пропало электричество

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, линия электропередач, лэп, электричество
Электричества нет на улицах Фурманова, Большакова, Серова и в близлежащих районах Фото:

В Екатеринбурге на пересечении улиц Московская — Посадская пропало электричество. Также читатели URA.RU сообщают, что света нет на улице Фурманова.

«На пересечении улиц Московская — Посадской и Фурманова нет электричества. Его не будет еще примерно три часа», — рассказал читатель URA.RU. Также по словам собеседников на указанных улицах не работают светофоры. В отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что движение регулируется инспектором.

Корреспондент URA.RU обратился в контактный центр МРСК «Урала». «Улицы Фурманова, Большакова, Серова и близлежащие улицы отключены от сети. Ожидаемое время возобновление работ — 20 часов», — сообщили в МРСК «Урала».

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В Екатеринбурге на пересечении улиц Московская — Посадская пропало электричество. Также читатели URA.RU сообщают, что света нет на улице Фурманова. «На пересечении улиц Московская — Посадской и Фурманова нет электричества. Его не будет еще примерно три часа», — рассказал читатель URA.RU. Также по словам собеседников на указанных улицах не работают светофоры. В отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что движение регулируется инспектором. Корреспондент URA.RU обратился в контактный центр МРСК «Урала». «Улицы Фурманова, Большакова, Серова и близлежащие улицы отключены от сети. Ожидаемое время возобновление работ — 20 часов», — сообщили в МРСК «Урала».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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