В центре Екатеринбурга пропало электричество

В Екатеринбурге на пересечении улиц Московская — Посадская пропало электричество. Также читатели URA.RU сообщают, что света нет на улице Фурманова.
«На пересечении улиц Московская — Посадской и Фурманова нет электричества. Его не будет еще примерно три часа», — рассказал читатель URA.RU. Также по словам собеседников на указанных улицах не работают светофоры. В отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу URA.RU сообщили, что движение регулируется инспектором.
Корреспондент URA.RU обратился в контактный центр МРСК «Урала». «Улицы Фурманова, Большакова, Серова и близлежащие улицы отключены от сети. Ожидаемое время возобновление работ — 20 часов», — сообщили в МРСК «Урала».
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