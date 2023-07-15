Сальдо сообщил количество убитых солдат ВСУ в боях у Антоновского моста

Сальдо рассказал о потерях ВСУ
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ВСУ потеряли не менее 100 солдат убитыми в боях у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. Он также отметил, что раненных среди украинцев еще больше.
«Вооруженные силы Украины в боях у Антоновского моста в Херсонской области, по предварительным оценкам, потеряли не менее 100 солдат убитым. Еще больше насчитано раненых», — сообщил Сальдо, пишет ТАСС.
Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ не удается закрепиться в районе Антоновского моста. По его словам, все попытки украинских военных заканчиваются их уничтожением.
Читайте URA RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.