Сальдо сообщил количество убитых солдат ВСУ в боях у Антоновского моста Сальдо: ВСУ потеряли 100 солдат в боях у Антоновского моста в Херсонской области 16 июля 2023 в 05:50 Размер текста - 17 + Сальдо рассказал о потерях ВСУ Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ потеряли не менее 100 солдат убитыми в боях у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. Он также отметил, что раненных среди украинцев еще больше. «Вооруженные силы Украины в боях у Антоновского моста в Херсонской области, по предварительным оценкам, потеряли не менее 100 солдат убитым. Еще больше насчитано раненых», — сообщил Сальдо, пишет ТАСС. Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ не удается закрепиться в районе Антоновского моста. По его словам, все попытки украинских военных заканчиваются их уничтожением. ВСУ потеряли не менее 100 солдат убитыми в боях у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. Он также отметил, что раненных среди украинцев еще больше. «Вооруженные силы Украины в боях у Антоновского моста в Херсонской области, по предварительным оценкам, потеряли не менее 100 солдат убитым. Еще больше насчитано раненых», — сообщил Сальдо, пишет ТАСС. Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ не удается закрепиться в районе Антоновского моста. По его словам, все попытки украинских военных заканчиваются их уничтожением. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям