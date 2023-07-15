15 июля 2023

Сальдо сообщил количество убитых солдат ВСУ в боях у Антоновского моста

Сальдо: ВСУ потеряли 100 солдат в боях у Антоновского моста в Херсонской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Сальдо рассказал о потерях ВСУ Фото:
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ВСУ потеряли не менее 100 солдат убитыми в боях у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. Он также отметил, что раненных среди украинцев еще больше.

«Вооруженные силы Украины в боях у Антоновского моста в Херсонской области, по предварительным оценкам, потеряли не менее 100 солдат убитым. Еще больше насчитано раненых», — сообщил Сальдо, пишет ТАСС.

Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ не удается закрепиться в районе Антоновского моста. По его словам, все попытки украинских военных заканчиваются их уничтожением.

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ВСУ потеряли не менее 100 солдат убитыми в боях у Антоновского моста в Херсонской области. Об этом заявил глава региона Владимир Сальдо. Он также отметил, что раненных среди украинцев еще больше. «Вооруженные силы Украины в боях у Антоновского моста в Херсонской области, по предварительным оценкам, потеряли не менее 100 солдат убитым. Еще больше насчитано раненых», — сообщил Сальдо, пишет ТАСС. Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ не удается закрепиться в районе Антоновского моста. По его словам, все попытки украинских военных заканчиваются их уничтожением.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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