Челябинца будут судить за попытку снять скальп с женщины

17 июля 2023 в 11:52 Размер текста - 17 +

Мужчина пытался снять скальп с головы подруги Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жителя Челябинска будут судить за попытку снять скальп с подруги жены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В феврале 2023 года в квартире по Братьев Кашириных обвиняемый распивал спиртное вместе с женой и ее подругой. Возник конфликт, после которого охотничьим ножом мужчина поранил мягкие ткани головы подруги. Дело по пункту „в“ части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) направлено в суд», — уточнили URA.RU в прокуратуре. Потерпевшей нанесен легкий вред здоровью. Ранее 52-летний мужчина имел судимость.

Жителя Челябинска будут судить за попытку снять скальп с подруги жены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В феврале 2023 года в квартире по Братьев Кашириных обвиняемый распивал спиртное вместе с женой и ее подругой. Возник конфликт, после которого охотничьим ножом мужчина поранил мягкие ткани головы подруги. Дело по пункту „в“ части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) направлено в суд», — уточнили URA.RU в прокуратуре. Потерпевшей нанесен легкий вред здоровью. Ранее 52-летний мужчина имел судимость.