16 июля 2023

Челябинца будут судить за попытку снять скальп с женщины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Сургут , убийство, разбой, оружие, нападение, нож, рука с ножом, преступникнож, перступник
Мужчина пытался снять скальп с головы подруги Фото:

Жителя Челябинска будут судить за попытку снять скальп с подруги жены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«В феврале 2023 года в квартире по Братьев Кашириных обвиняемый распивал спиртное вместе с женой и ее подругой. Возник конфликт, после которого охотничьим ножом мужчина поранил мягкие ткани головы подруги. Дело по пункту „в“ части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) направлено в суд», — уточнили URA.RU в прокуратуре.

Потерпевшей нанесен легкий вред здоровью. Ранее 52-летний мужчина имел судимость.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителя Челябинска будут судить за попытку снять скальп с подруги жены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «В феврале 2023 года в квартире по Братьев Кашириных обвиняемый распивал спиртное вместе с женой и ее подругой. Возник конфликт, после которого охотничьим ножом мужчина поранил мягкие ткани головы подруги. Дело по пункту „в“ части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) направлено в суд», — уточнили URA.RU в прокуратуре. Потерпевшей нанесен легкий вред здоровью. Ранее 52-летний мужчина имел судимость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...