Челябинца будут судить за попытку снять скальп с женщины

Мужчина пытался снять скальп с головы подруги
Жителя Челябинска будут судить за попытку снять скальп с подруги жены. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
«В феврале 2023 года в квартире по Братьев Кашириных обвиняемый распивал спиртное вместе с женой и ее подругой. Возник конфликт, после которого охотничьим ножом мужчина поранил мягкие ткани головы подруги. Дело по пункту „в“ части 2 статьи 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью) направлено в суд», — уточнили URA.RU в прокуратуре.
Потерпевшей нанесен легкий вред здоровью. Ранее 52-летний мужчина имел судимость.
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