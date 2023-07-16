Роспотребнадзор нашел в ХМАО партию опасных яблок

В яблоках нашли пестициды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Роспотребнадзор обнаружил в Ханты-Мансийском автономном округе партию опасных яблок. Фрукты содержали пестициды. Об этом URA.RU сообщили в самом ведомстве.

«Это были яблоки, обнаруженные в ходе мониторингового исследования, который делает центр гигиены и эпидемиологии. В партии были пестициды», — прокомментировала журналисту агентства замруководителя окружного Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Общий вес некачественной продукции составил 22 килограмма. Это была единственная плодоовощная партия за шесть месяцев 2023 года, которую сняли с продажи в регионе. «Руководителю предприятия, допустившего нарушение санитарно-эпидемиологических требований дано 1 предписание об устранении выявленных нарушений», — добавляют в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор обнаружил опасную продукцию на предприятии в ХМАО, которое занимается реализацией мяса. В пробах нашли патогены, способные вызывать заболевания.