16 июля 2023
15 июля 2023

Роспотребнадзор нашел в ХМАО партию опасных яблок

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазин Пятерочка у ЖК Балтым парк. Верхняя Пышма, фрукты, яблоки
В яблоках нашли пестициды Фото:

Роспотребнадзор обнаружил в Ханты-Мансийском автономном округе партию опасных яблок. Фрукты содержали пестициды. Об этом URA.RU сообщили в самом ведомстве.

«Это были яблоки, обнаруженные в ходе мониторингового исследования, который делает центр гигиены и эпидемиологии. В партии были пестициды», — прокомментировала журналисту агентства замруководителя окружного Роспотребнадзора Инна Кудрявцева.

Общий вес некачественной продукции составил 22 килограмма. Это была единственная плодоовощная партия за шесть месяцев 2023 года, которую сняли с продажи в регионе. «Руководителю предприятия, допустившего нарушение санитарно-эпидемиологических требований дано 1 предписание об устранении выявленных нарушений», — добавляют в ведомстве.

Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор обнаружил опасную продукцию на предприятии в ХМАО, которое занимается реализацией мяса. В пробах нашли патогены, способные вызывать заболевания.

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Роспотребнадзор обнаружил в Ханты-Мансийском автономном округе партию опасных яблок. Фрукты содержали пестициды. Об этом URA.RU сообщили в самом ведомстве. «Это были яблоки, обнаруженные в ходе мониторингового исследования, который делает центр гигиены и эпидемиологии. В партии были пестициды», — прокомментировала журналисту агентства замруководителя окружного Роспотребнадзора Инна Кудрявцева. Общий вес некачественной продукции составил 22 килограмма. Это была единственная плодоовощная партия за шесть месяцев 2023 года, которую сняли с продажи в регионе. «Руководителю предприятия, допустившего нарушение санитарно-эпидемиологических требований дано 1 предписание об устранении выявленных нарушений», — добавляют в ведомстве. Ранее URA.RU рассказывало, что Роспотребнадзор обнаружил опасную продукцию на предприятии в ХМАО, которое занимается реализацией мяса. В пробах нашли патогены, способные вызывать заболевания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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