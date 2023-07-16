16 июля 2023

В пермском водопроводе обнаружен антиген гепатита А

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, лаборатория, анализ, проба воды, роспотребнадзор
Опасность специалисты обнаружили при изучении проб питьевой воды Фото:

В поселке Новые Ляды, который входит в состав Перми, специалисты при отборе проб в системе центрального водоснабжения обнаружили антиген гепатита А. Чтобы избежать заражения людей, коммунальщики ввели режим гиперхлорирования воды на местной фильтровальной станции. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

«В пробе питьевой воды в пос. Новые Ляды г. Перми, по адресу ул. 40 лет Победы 16 (ЦТП) обнаружен антиген гепатита А. В целях предотвращения заболевания вирусным гепатитом А населения пос. Новые Ляды вода перед подачей в распределительную сеть, обрабатывается увеличенной дозой хлора», — говорится на сайте компании.

В «Новогоре» рекомендуют перед употреблением воду кипятить. Качество воды в поселке контролируют представители Роспотребнадзора.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны - коротко и в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В поселке Новые Ляды, который входит в состав Перми, специалисты при отборе проб в системе центрального водоснабжения обнаружили антиген гепатита А. Чтобы избежать заражения людей, коммунальщики ввели режим гиперхлорирования воды на местной фильтровальной станции. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье». «В пробе питьевой воды в пос. Новые Ляды г. Перми, по адресу ул. 40 лет Победы 16 (ЦТП) обнаружен антиген гепатита А. В целях предотвращения заболевания вирусным гепатитом А населения пос. Новые Ляды вода перед подачей в распределительную сеть, обрабатывается увеличенной дозой хлора», — говорится на сайте компании. В «Новогоре» рекомендуют перед употреблением воду кипятить. Качество воды в поселке контролируют представители Роспотребнадзора.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...