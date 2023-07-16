В пермском водопроводе обнаружен антиген гепатита А

Опасность специалисты обнаружили при изучении проб питьевой воды Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Новые Ляды, который входит в состав Перми, специалисты при отборе проб в системе центрального водоснабжения обнаружили антиген гепатита А. Чтобы избежать заражения людей, коммунальщики ввели режим гиперхлорирования воды на местной фильтровальной станции. Об этом сообщили в компании «Новогор-Прикамье».

«В пробе питьевой воды в пос. Новые Ляды г. Перми, по адресу ул. 40 лет Победы 16 (ЦТП) обнаружен антиген гепатита А. В целях предотвращения заболевания вирусным гепатитом А населения пос. Новые Ляды вода перед подачей в распределительную сеть, обрабатывается увеличенной дозой хлора», — говорится на сайте компании.

В «Новогоре» рекомендуют перед употреблением воду кипятить. Качество воды в поселке контролируют представители Роспотребнадзора.