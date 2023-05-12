Завод Роскосмоса в Златоусте распродает недвижимость

Завод «Златмаш» вновь продает свою недвижимость (фото из архива) Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Златоусте (Челябинская область) АО «Златмаш» из структуры Роскосмоса вновь объявило аукционы по реализации недвижимости. Как следует из данных торговой площадки, купить предлагают цеха, земельные участки и производственные комплексы.

«Объявлен аукцион на повышение цены в электронной форме на право заключения договоров купли-продажи недвижимого имущества АО „Златмаш“. Окончание подачи заявок на участие 5 июня. Дата и время подведения итогов 15 часов 7 июня», — сообщается в одном из 20 опубликованных объявлений.

Предприятие предложило совокупно купить 21,4 тысячи кв. метров зданий цехов бывшего химзавода. Территориально активы находятся в Миасском городском округе. Начальная цена имущества 90,9 млн рублей. Площадь выставленных на торги двух производственных комплексов составляет 29,5 тысячи кв. метров. Недвижимость предложили приобрести за 22,5 млн рублей. Активы расположены на территории основой заводской площадки. Два земельных участка обособили в рамках отдельных лотов. Земля площадью почти в 14 тысяч кв. метров имеет начальную цену в 6,4 млн рублей. Назначение участков — под автостоянку и размещение основной промплощадки.

Имущество «Златмаша» на торги выставляется уже не впервые. В последний раз аукционы по продаже 20 лотов объявлялись осенью 2022 года. Состав активов частично изменился. Если в сентябре проводился аукцион по продаже производственного комплекса № 6 площадью 45 тысяч кв. метров, то теперь размер максимального актива составляет 26,3 тысячи кв. метров. Столько составляет площадь здания пультовой в производственном комплексе № 5.

Завод в Златоусте производит продукцию в рамках военного заказа и товары гражданского назначения, в частности, радиаторы и электроплиты «Мечта». В марте президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции в отношении самого предприятия и его руководства. При подготовке материала URA.RU отправило запрос в пресс-службу «Златмаша». К моменту публикации ответа не поступило.