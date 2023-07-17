17 июля 2023

Екатеринбург накрыло туманом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Смог. Екатеринбург, смог, дымка, туман, экология, экологическая обстановка, загрязнение воздуха
В течение дня в регионе ожидаются дожди и грозы Фото:

Екатеринбуржцы с утра не увидели из окон своих домов город из-за тумана. Некоторые сначала посчитали, что в Екатеринбург вновь вернулся смог. Фотографиями окутанного туманом города с URA.RU поделились читатели.

«Видимость плохая. Город превратился в настоящий Сайлент Хилл. Сначала подумали, что это смог, но запах гари не ощущается», — делятся читатели.

Несмотря на белую пелену екатеринбургский аэропорт работает в штатном режиме. Судя по онлайн-табло Кольцово, ни один рейс не задерживается.

Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловской области 18 июля пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в регионе днем составит до 20-25 градусов.

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Екатеринбуржцы с утра не увидели из окон своих домов город из-за тумана. Некоторые сначала посчитали, что в Екатеринбург вновь вернулся смог. Фотографиями окутанного туманом города с URA.RU поделились читатели. «Видимость плохая. Город превратился в настоящий Сайлент Хилл. Сначала подумали, что это смог, но запах гари не ощущается», — делятся читатели. Несмотря на белую пелену екатеринбургский аэропорт работает в штатном режиме. Судя по онлайн-табло Кольцово, ни один рейс не задерживается. Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловской области 18 июля пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в регионе днем составит до 20-25 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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