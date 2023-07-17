Екатеринбуржцы с утра не увидели из окон своих домов город из-за тумана. Некоторые сначала посчитали, что в Екатеринбург вновь вернулся смог. Фотографиями окутанного туманом города с URA.RU поделились читатели.
«Видимость плохая. Город превратился в настоящий Сайлент Хилл. Сначала подумали, что это смог, но запах гари не ощущается», — делятся читатели.
Несмотря на белую пелену екатеринбургский аэропорт работает в штатном режиме. Судя по онлайн-табло Кольцово, ни один рейс не задерживается.
Ранее синоптик Алексей Пулин заявил, что в Свердловской области 18 июля пройдут дожди с грозами. Температура воздуха в регионе днем составит до 20-25 градусов.
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