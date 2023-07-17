17 июля 2023

В Магнитогорске гость из Башкирии повредил четыре автомобиля дужкой от очков

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина портил кузова автомобилей душкой от очков Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) житель Башкортостана повредил четыре автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, в качестве инструмента он использовал дужку от очков.

«Мужчина процарапал автомобили дужкой от очков. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.

Мужчина орудовал во дворе дома по улице Помяловского ночью. Он повредил лакокрасочное покрытие автомобилей Peugeot, KIA, Volkswagen и Hover.

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В Магнитогорске (Челябинская область) житель Башкортостана повредил четыре автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, в качестве инструмента он использовал дужку от очков. «Мужчина процарапал автомобили дужкой от очков. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Мужчина орудовал во дворе дома по улице Помяловского ночью. Он повредил лакокрасочное покрытие автомобилей Peugeot, KIA, Volkswagen и Hover.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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