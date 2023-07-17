В Магнитогорске гость из Башкирии повредил четыре автомобиля дужкой от очков

Мужчина портил кузова автомобилей душкой от очков
В Магнитогорске (Челябинская область) житель Башкортостана повредил четыре автомобиля. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона, в качестве инструмента он использовал дужку от очков.
«Мужчина процарапал автомобили дужкой от очков. Он был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона.
Мужчина орудовал во дворе дома по улице Помяловского ночью. Он повредил лакокрасочное покрытие автомобилей Peugeot, KIA, Volkswagen и Hover.
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