18 июля 2023

Задержанного ФСБ директора строительной фирмы в Челябинске отдали под суд

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Владимиру Белоносову, обвиняемому в коррупции. Челябинск, фсб, решетка, суд, клетка, камуфляж
Расследованием уголовного дела занималось УФСБ по Челябинской области Фото:

Задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области генерального директора ООО «Дорожно-Строительная Компания 82» Олега Куленко, обвиняемого в мошенничестве на сумму около 51 млн рублей при строительстве дороги, отдали под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по делу утверждено.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования на имущество Куленко были наложены санкции. У него арестовали доли в уставном капитале двух коммерческих организаций.

URA.RU направило официальный запрос в «Дорожно-Строительную Компанию 82». Ответ будет опубликован после получения.

По версии следствия, Куленко в период с октября 2018 года по ноябрь 2019 года обманным путем похитил деньги при выполнении госконтракта по строительству линии наружного освещения автомобильной дороги М-5 «Урал». Он также внес ложные сведения о качестве поставляемых материалов и объеме выполненных работ. Сумма ущерба составила около 51 млн рублей.

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Задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области генерального директора ООО «Дорожно-Строительная Компания 82» Олега Куленко, обвиняемого в мошенничестве на сумму около 51 млн рублей при строительстве дороги, отдали под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по делу утверждено. «Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В ведомстве отметили, что в ходе расследования на имущество Куленко были наложены санкции. У него арестовали доли в уставном капитале двух коммерческих организаций. URA.RU направило официальный запрос в «Дорожно-Строительную Компанию 82». Ответ будет опубликован после получения. По версии следствия, Куленко в период с октября 2018 года по ноябрь 2019 года обманным путем похитил деньги при выполнении госконтракта по строительству линии наружного освещения автомобильной дороги М-5 «Урал». Он также внес ложные сведения о качестве поставляемых материалов и объеме выполненных работ. Сумма ущерба составила около 51 млн рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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