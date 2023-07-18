Задержанного ФСБ директора строительной фирмы в Челябинске отдали под суд

Расследованием уголовного дела занималось УФСБ по Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Задержанного сотрудниками УФСБ по Челябинской области генерального директора ООО «Дорожно-Строительная Компания 82» Олега Куленко, обвиняемого в мошенничестве на сумму около 51 млн рублей при строительстве дороги, отдали под суд. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по делу утверждено.

«Прокуратура утвердила обвинительное заключение. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В ведомстве отметили, что в ходе расследования на имущество Куленко были наложены санкции. У него арестовали доли в уставном капитале двух коммерческих организаций.

URA.RU направило официальный запрос в «Дорожно-Строительную Компанию 82». Ответ будет опубликован после получения.

По версии следствия, Куленко в период с октября 2018 года по ноябрь 2019 года обманным путем похитил деньги при выполнении госконтракта по строительству линии наружного освещения автомобильной дороги М-5 «Урал». Он также внес ложные сведения о качестве поставляемых материалов и объеме выполненных работ. Сумма ущерба составила около 51 млн рублей.