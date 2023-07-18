Прокуратура выслушает жалобы пермяков на детские лагеря

19 июля 2023 в 16:57 Размер текста - 17 +

С жалобами и вопросами можно обратиться в ведомство 20 июля Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В прокуратуре Пермского края 20 июля пройдет прием граждан по вопросам детского летнего отдыха, а также нарушений в региональных лагерях. Вопросы и жалобы будут приниматься в течение всего рабочего дня. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. «Прием граждан по вопросам летнего отдыха для детей проведет прокурор по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Екатерина Отинова. Пообщаться с ней можно будет 20 июля с 09:00 до 18:00», — сообщили в ведомстве. Пермяки смогут обратиться в надзорное ведомство по вопросам соблюдения мер безопасности в детских лагерях. Также можно будет пожаловаться на предоставление различных услуг и организацию детского отдыха. Прием пройдет по ул. Луначарского, 60, кабинет 101.

В прокуратуре Пермского края 20 июля пройдет прием граждан по вопросам детского летнего отдыха, а также нарушений в региональных лагерях. Вопросы и жалобы будут приниматься в течение всего рабочего дня. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. «Прием граждан по вопросам летнего отдыха для детей проведет прокурор по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Екатерина Отинова. Пообщаться с ней можно будет 20 июля с 09:00 до 18:00», — сообщили в ведомстве. Пермяки смогут обратиться в надзорное ведомство по вопросам соблюдения мер безопасности в детских лагерях. Также можно будет пожаловаться на предоставление различных услуг и организацию детского отдыха. Прием пройдет по ул. Луначарского, 60, кабинет 101.