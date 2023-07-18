18 июля 2023

Прокуратура выслушает жалобы пермяков на детские лагеря

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание городской думы. Пермь, ежедневник, прокуратура, проверка, прокуратура российской федирации
С жалобами и вопросами можно обратиться в ведомство 20 июля Фото:

В прокуратуре Пермского края 20 июля пройдет прием граждан по вопросам детского летнего отдыха, а также нарушений в региональных лагерях. Вопросы и жалобы будут приниматься в течение всего рабочего дня. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

«Прием граждан по вопросам летнего отдыха для детей проведет прокурор по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Екатерина Отинова. Пообщаться с ней можно будет 20 июля с 09:00 до 18:00», — сообщили в ведомстве.

Пермяки смогут обратиться в надзорное ведомство по вопросам соблюдения мер безопасности в детских лагерях. Также можно будет пожаловаться на предоставление различных услуг и организацию детского отдыха. Прием пройдет по ул. Луначарского, 60, кабинет 101.

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В прокуратуре Пермского края 20 июля пройдет прием граждан по вопросам детского летнего отдыха, а также нарушений в региональных лагерях. Вопросы и жалобы будут приниматься в течение всего рабочего дня. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства. «Прием граждан по вопросам летнего отдыха для детей проведет прокурор по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних Екатерина Отинова. Пообщаться с ней можно будет 20 июля с 09:00 до 18:00», — сообщили в ведомстве. Пермяки смогут обратиться в надзорное ведомство по вопросам соблюдения мер безопасности в детских лагерях. Также можно будет пожаловаться на предоставление различных услуг и организацию детского отдыха. Прием пройдет по ул. Луначарского, 60, кабинет 101.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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