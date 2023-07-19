О пропаже портрета Путина никто не сообщал
В Первоуральске (Свердловская область) в одном из офисов управляющей компании посетитель похитил портрет президента России Владимира Путина. Видео появилось в социальных сетях.
«Кража века! В Первоуральске в офисе одной из управляющих компаний молодой человек в желтой футболке украл портрет Путина», — сообщает telegram-канал «Инцидент Первоуральск».
Корреспондент URA.RU обратился к представителям полиции Первоуральска. Там пояснили, что пока никто с заявлением о краже к ним не обращался.
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