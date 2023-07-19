В Первоуральске мужчина похитил портрет молодого Путина. Видео

19 июля 2023 в 18:25 Размер текста - 17 +

О пропаже портрета Путина никто не сообщал Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Первоуральске (Свердловская область) в одном из офисов управляющей компании посетитель похитил портрет президента России Владимира Путина. Видео появилось в социальных сетях. «Кража века! В Первоуральске в офисе одной из управляющих компаний молодой человек в желтой футболке украл портрет Путина», — сообщает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Корреспондент URA.RU обратился к представителям полиции Первоуральска. Там пояснили, что пока никто с заявлением о краже к ним не обращался.

В Первоуральске (Свердловская область) в одном из офисов управляющей компании посетитель похитил портрет президента России Владимира Путина. Видео появилось в социальных сетях. «Кража века! В Первоуральске в офисе одной из управляющих компаний молодой человек в желтой футболке украл портрет Путина», — сообщает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Корреспондент URA.RU обратился к представителям полиции Первоуральска. Там пояснили, что пока никто с заявлением о краже к ним не обращался.