В Первоуральске мужчина похитил портрет молодого Путина. Видео

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Интервью Вадимом Дубичевым. Екатеринбург, портрет путина
О пропаже портрета Путина никто не сообщал Фото:

В Первоуральске (Свердловская область) в одном из офисов управляющей компании посетитель похитил портрет президента России Владимира Путина. Видео появилось в социальных сетях.

«Кража века! В Первоуральске в офисе одной из управляющих компаний молодой человек в желтой футболке украл портрет Путина», — сообщает telegram-канал «Инцидент Первоуральск».

Корреспондент URA.RU обратился к представителям полиции Первоуральска. Там пояснили, что пока никто с заявлением о краже к ним не обращался.

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В Первоуральске (Свердловская область) в одном из офисов управляющей компании посетитель похитил портрет президента России Владимира Путина. Видео появилось в социальных сетях. «Кража века! В Первоуральске в офисе одной из управляющих компаний молодой человек в желтой футболке украл портрет Путина», — сообщает telegram-канал «Инцидент Первоуральск». Корреспондент URA.RU обратился к представителям полиции Первоуральска. Там пояснили, что пока никто с заявлением о краже к ним не обращался.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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