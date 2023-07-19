ВС РФ нанесли сильнейший удар по военным объектам Одессы: главное к вечеру 19 июля

19 июля 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Россия нанесла удары по военным объектам в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов назвал атаку самой массированной с начала украинского конфликта. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 июля.