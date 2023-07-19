ВС РФ нанесли сильнейший удар по военным объектам Одессы: главное к вечеру 19 июля

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Удар ВС РФ по Одессе назвали самым масштабным с начала СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Россия нанесла удары по военным объектам в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов назвал атаку самой массированной с начала украинского конфликта. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 июля.

  • Российская армия, в ответ на теракт на Крымском мосту 17 июля, нанесла удар по военным объектам в Одессе. Информацию подтвердили в министерстве обороны РФ, передает Пятый канал. Позже Труханов назвал атаку самой масштабной с начала конфликта на Украине.
  • Из-за провалов в наступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали готовиться к продвижению на юге страны. Об этом написали в The Wall Street Journal со ссылкой на украинских бойцов.
  • У России есть двухступенчатая система защиты от украинских беспилотников. Система радиоэлектронной борьбы вовсе способна вычислять местонахождение операторов БПЛА, сказал военный эксперт Юрий Кнутов.
  • Украинская армия пыталась вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества Луганской народной республики. По словам начальника пресс-центра группировки «Центр» Александра Савчука, российскими артиллеристами были сорваны две попытки захвата позиций.
  • Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ доставили артиллерийские снаряды НАТО в район Артемовска (Бахмута). По его словам, поставки также могли включать запрещенные кассетные боеприпасы.
  • ВСУ за сутки пытались наступать 25 раз на донецком направлении. По данным Минобороны РФ, было уничтожено более 340 украинских военных. Также Киев пытался наступать на краснолиманском и южнодонецком направлениях.
  • Представитель ВВС Украины Юрий Игнат намекнул на удар ВСУ по полигону в Крыму западной ракетой 19 июля. Он заявил, что Запад предоставил Киеву все средства для «меткого удара».
  • Все суда, следующие в порты Украины в Черном море, будут рассматриваться как военные цели. Такое заявление сделали в Минобороны России на фоне прекращения зерновой сделки.

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Россия нанесла удары по военным объектам в Одессе. Мэр города Геннадий Труханов назвал атаку самой массированной с начала украинского конфликта. URA.RU приводит главные новости к вечеру 19 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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