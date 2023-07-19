Украина не смогла вернуть позиции в ЛНР

У Вооруженных сил Украины не получилось вернуть потерянные позиции в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
«В районе Серебрянского лесничества огнем артиллерии и армейской авиации сорваны две попытки вернуть утраченные позиции 67-й механизированной бригады ВСУ», — сказал Савчук, его слова передает РИА Новости. Он добавил, что Вооруженные силы РФ нанесли потери украинским войскам и уничтожили их БМП.
По словам Савчука, российские военные уничтожили польскую самоходную гаубицу Krab, американскую буксируемую гаубицу М777, два пикапа и БМП на сватовском и краснолиманском направлении. Кроме того, группировкой было нанесено 12 ракетно-бомбовых ударов системой «Солнцепек» по позиции украинцев.
Ранее авиация РФ ударила по пункту дислокации ВСУ в ДНР. Авиацией были нанесены удары по пунктам временной дислокации 112-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Серебрянка и Северск.
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