Свердловчане предположили из-за чего мужчина украл портрет Путина из офиса УК. Скрин

20 июля 2023 в 04:30 Размер текста - 17 +

Пользователи в соцсетях пошутили, что мужчина стащил портрет из-за рамки (архивное фото) Фото: Василий Гришин © URA.RU Пользователи в соцсетях предложили несколько шуточных вариантов, почему мужчина мог стащить портрет молодого президента России Владимира Путина из офиса управляющей компании в Первоуральске (Свердловская область). Они считают, что он либо клептоман, либо ему просто была нужна рамка. Некоторые пишут, что мужчина повесит портрет Путина дома, а в УК принесет свое фото в рамке. «Он просто клептоман, поэтому и стащил портрет Путина», — написала Елена, шутливо отметив, что за такое деяние мужчина не получит уголовный срок. «Ему просто рамка нужна в таком размере, больше нигде найти не смог», — добавила Анастасия. Другие пользователи считают, что мужчина убрал портрет из места, где он не вписывался в интерьер. «Он портрет унес домой, а в УК принесет собственное фото в рамке», — пошутил мужчина. По данным telegram-канала «Новый День», мужчина утащил портрет из офиса первоуральской управляющей компании «Дом плюс» 14 июля. Однако видео, на котором мужчина снимает портрет со стены, стало распространяться в интернете только 19 июля. Коммунальщики не стали писать заявление в полицию, сообщили URA.RU представители ОМВД по Первоуральску. Предположительно, портрет российского лидера висел на стене 15 лет, то есть с 2008 года. Примечательно, что на сайте «Дом плюс» есть логотип компании, на котором написано, что УК работает больше 15 лет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Дом плюс», чтобы узнать, почему в компании не стали обращаться к полицейским. Ответ на момент публикации не поступил. Компании «Дом плюс» больше 15 лет Скрин: сайт «Дом плюс», https://укдомплюс.рф/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Пользователи в соцсетях предложили несколько шуточных вариантов, почему мужчина мог стащить портрет молодого президента России Владимира Путина из офиса управляющей компании в Первоуральске (Свердловская область). Они считают, что он либо клептоман, либо ему просто была нужна рамка. Некоторые пишут, что мужчина повесит портрет Путина дома, а в УК принесет свое фото в рамке. «Он просто клептоман, поэтому и стащил портрет Путина», — написала Елена, шутливо отметив, что за такое деяние мужчина не получит уголовный срок. «Ему просто рамка нужна в таком размере, больше нигде найти не смог», — добавила Анастасия. Другие пользователи считают, что мужчина убрал портрет из места, где он не вписывался в интерьер. «Он портрет унес домой, а в УК принесет собственное фото в рамке», — пошутил мужчина. По данным telegram-канала «Новый День», мужчина утащил портрет из офиса первоуральской управляющей компании «Дом плюс» 14 июля. Однако видео, на котором мужчина снимает портрет со стены, стало распространяться в интернете только 19 июля. Коммунальщики не стали писать заявление в полицию, сообщили URA.RU представители ОМВД по Первоуральску. Предположительно, портрет российского лидера висел на стене 15 лет, то есть с 2008 года. Примечательно, что на сайте «Дом плюс» есть логотип компании, на котором написано, что УК работает больше 15 лет. Корреспондент URA.RU отправил запрос в «Дом плюс», чтобы узнать, почему в компании не стали обращаться к полицейским. Ответ на момент публикации не поступил.