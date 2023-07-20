Екатеринбурженка попала под тепловоз

Женщина отделалась травмой Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на станции «Екатеринбург-Пассажирский» тепловоз сбил женщину. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Об этом URA.RU сообщили в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО.

«Сообщение о происшествии поступило в МВД в полдень от старшего врача скорой помощи. Пострадавшая 38-летняя женщина была госпитализирована в ЦГКБ №24 с открытым переломом бедра», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в 12:47, уточнили там. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.