Екатеринбурженка попала под тепловоз

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Клипарт. Магнитогорск, тепловоз, железная дорога
Женщина отделалась травмой Фото:

В Екатеринбурге на станции «Екатеринбург-Пассажирский» тепловоз сбил женщину. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Об этом URA.RU сообщили в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО.

«Сообщение о происшествии поступило в МВД в полдень от старшего врача скорой помощи. Пострадавшая 38-летняя женщина была госпитализирована в ЦГКБ №24 с открытым переломом бедра», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошел в 12:47, уточнили там. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.

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В Екатеринбурге на станции «Екатеринбург-Пассажирский» тепловоз сбил женщину. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Об этом URA.RU сообщили в отделении информации и общественных связей УТ МВД России по УрФО. «Сообщение о происшествии поступило в МВД в полдень от старшего врача скорой помощи. Пострадавшая 38-летняя женщина была госпитализирована в ЦГКБ №24 с открытым переломом бедра», — рассказали в ведомстве. Инцидент произошел в 12:47, уточнили там. По итогам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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