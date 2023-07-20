20 июля 2023

В Екатеринбурге Куйвашев встретился с главой РЖД

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание по транспорту к заседанию Госсовета. Москва, белозеров олег
Глава РЖД прибыл в Екатеринбург Фото:

В Екатеринбурге губернатор Свердловской области встретился с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«В Екатеринбург приехал гендиректор РЖД Олег Белозеров. Евгений Куйвашев встретил его на станции „Шарташ“, где они осмотрят площадки чемпионата профессионалов РЖД», — пишет telegram-канал «Не для протокола».

На Шарташе установлено единственное в России модульное здание пригородных касс, которым может управлять один сотрудник. Во время встречи губернатор Свердловской области предложил Белозерову установить такой на станции «Бокситы».

Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ждут Олега Белозерова. Поводом стал финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД, который проходит с 17 по 21 июля. Также планировалась встреча Белозерова с губернатором Куйвашевым для обсуждения перехода начальника СвЖД Ивана Колесникова к гендиректору «Российских железных дорог».

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В Екатеринбурге губернатор Свердловской области встретился с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Екатеринбург приехал гендиректор РЖД Олег Белозеров. Евгений Куйвашев встретил его на станции „Шарташ“, где они осмотрят площадки чемпионата профессионалов РЖД», — пишет telegram-канал «Не для протокола». На Шарташе установлено единственное в России модульное здание пригородных касс, которым может управлять один сотрудник. Во время встречи губернатор Свердловской области предложил Белозерову установить такой на станции «Бокситы». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ждут Олега Белозерова. Поводом стал финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД, который проходит с 17 по 21 июля. Также планировалась встреча Белозерова с губернатором Куйвашевым для обсуждения перехода начальника СвЖД Ивана Колесникова к гендиректору «Российских железных дорог».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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