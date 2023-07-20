В Екатеринбурге Куйвашев встретился с главой РЖД

21 июля 2023 в 13:05 Размер текста - 17 +

Глава РЖД прибыл в Екатеринбург Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Екатеринбурге губернатор Свердловской области встретился с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Екатеринбург приехал гендиректор РЖД Олег Белозеров. Евгений Куйвашев встретил его на станции „Шарташ“, где они осмотрят площадки чемпионата профессионалов РЖД», — пишет telegram-канал «Не для протокола». На Шарташе установлено единственное в России модульное здание пригородных касс, которым может управлять один сотрудник. Во время встречи губернатор Свердловской области предложил Белозерову установить такой на станции «Бокситы». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ждут Олега Белозерова. Поводом стал финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД, который проходит с 17 по 21 июля. Также планировалась встреча Белозерова с губернатором Куйвашевым для обсуждения перехода начальника СвЖД Ивана Колесникова к гендиректору «Российских железных дорог».

В Екатеринбурге губернатор Свердловской области встретился с генеральным директором РЖД Олегом Белозеровым. Информация об этом появилась в социальных сетях. «В Екатеринбург приехал гендиректор РЖД Олег Белозеров. Евгений Куйвашев встретил его на станции „Шарташ“, где они осмотрят площадки чемпионата профессионалов РЖД», — пишет telegram-канал «Не для протокола». На Шарташе установлено единственное в России модульное здание пригородных касс, которым может управлять один сотрудник. Во время встречи губернатор Свердловской области предложил Белозерову установить такой на станции «Бокситы». Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге ждут Олега Белозерова. Поводом стал финал Всероссийского чемпионата профессионалов РЖД, который проходит с 17 по 21 июля. Также планировалась встреча Белозерова с губернатором Куйвашевым для обсуждения перехода начальника СвЖД Ивана Колесникова к гендиректору «Российских железных дорог».