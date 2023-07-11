Начальник СвЖД готовится к отъезду в Москву на повышение

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Осмотр Железнодорожного района губернатором Свердловской области. Екатеринбург, колесников иван
Иван Колесников работает начальником СвЖД с 2019 года Фото:

Начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников в ближайшее время может быть назначен одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому правительству.

По словам собеседника, отъезд Колесникова предварительно намечен на сентябрь. При этом в самой СвЖД информацию пока не подтверждают.

Колесников работает в СвЖД с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам. СвЖД обеспечивает движение составов в пяти российских регионах — Свердловской области, ЯНАО, ХМАО, Тюменской области и Пермском крае.

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Начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников в ближайшее время может быть назначен одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому правительству. По словам собеседника, отъезд Колесникова предварительно намечен на сентябрь. При этом в самой СвЖД информацию пока не подтверждают. Колесников работает в СвЖД с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам. СвЖД обеспечивает движение составов в пяти российских регионах — Свердловской области, ЯНАО, ХМАО, Тюменской области и Пермском крае.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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