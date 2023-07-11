Начальник СвЖД готовится к отъезду в Москву на повышение

11 июля 2023 в 19:31 Размер текста - 17 +

Иван Колесников работает начальником СвЖД с 2019 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников в ближайшее время может быть назначен одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому правительству. По словам собеседника, отъезд Колесникова предварительно намечен на сентябрь. При этом в самой СвЖД информацию пока не подтверждают. Колесников работает в СвЖД с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам. СвЖД обеспечивает движение составов в пяти российских регионах — Свердловской области, ЯНАО, ХМАО, Тюменской области и Пермском крае.

Начальник Свердловской железной дороги (СвЖД) Иван Колесников в ближайшее время может быть назначен одним из 19 заместителей гендиректора РЖД Олега Белозерова. Об этом URA.RU сообщил источник, близкий к свердловскому правительству. По словам собеседника, отъезд Колесникова предварительно намечен на сентябрь. При этом в самой СвЖД информацию пока не подтверждают. Колесников работает в СвЖД с 2007 года. Кресло начальника он занял в апреле 2019-го, до этого он четыре года проработал первым замначальника по экономике и финансам. СвЖД обеспечивает движение составов в пяти российских регионах — Свердловской области, ЯНАО, ХМАО, Тюменской области и Пермском крае.