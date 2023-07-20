Пермякам в жару включили отопление

В квартиры жителей Добрянки в разгар жары подали отопление Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Добрянка Пермского края в дома жителей подали отопление. Об этом СМИ рассказали жители многоквартирного дома №98/1 по улице Советской. Они пояснили, что батареи в квартирах стали горячими на прошлой неделе, когда температура воздуха на улице превышала 30 градусов.

«Второй день батареи жарят на полную катушку. При этом на улице 30 с лишним градусов жары! Дома и так дышать нечем, а тут еще отопление! Вот так нас обслуживает управляющая компания ООО „ЖилКом“: в самую жару проводят промывку системы отопления. Неужели нельзя сдвинуть эти работы, раз настала такая погода?», — приводит слова горожан издание «Зори Плюс» на своем сайте.

Корреспонденты издания обратились в управляющую организацию, обслуживающую указанный дом. Там изданию пояснили, что график проведения работ по промывке системы отопления в домах не зависти от погоды.

«Существует утвержденный график промывки систем отопления. Он согласован с ресурсоснабжающей организацией, администрацией города, советами домов. График составляется заранее, мы же не можем предсказывать погоду», — пояснил директор ООО «Жилком» Зафар Зубайдов. Специалист добавил, что если сдвинутся сроки проведения коммунальных работ, то это затянет подготовку к отопительному сезону.