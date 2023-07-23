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В Перми продается коттедж со станцией зарядки для электрокаров. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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ОНФ в Введенке. Курган, особняк, дом фролова, коттедж фролова
Трехэтажный коттедж расположен в черте города (архивное фото) Фото:

В Перми выставили на продажу трехэтажный дом с расположенной на территории станцией для зарядки электрокаров. Собственник оценил имущество в 75 миллионов рублей.

«В продаже — трехэтажный дом с мансардой и полноценным цокольным этажом. Год постройки 2012, сделан новый дизайнерский ремонт в 2021 году. Из преимуществ: зарядка для электрокара», — указано в объявлении на портале «Авито».

В коттедже имеются семь комнат, сарай под дрова и хозинвентарь, вольер для собаки с теплым полом в конуре, прачечная, спортзал, три гардеробных, четыре санузла. Рядом расположен отапливаемый дом охраны с гаражом и комнатой для барбекю и печкой с собственными санузлами и душевой. Также на участке — огород, уличный каркасный бассейн и яблонево-грушевый сад. В сообщении сказано, что собственник готов передать новым владельцам всю имеющуюся мебель и бытовую технику.

Ранее сообщалось, что в пермской деревне выставили на продажу коттедж, расположенный у реки Сылва. На участке есть собственный пляж, а в самом доме кроме гостиной, кухни и спален есть кинозал. Недвижимость продавали за 17,1 миллиона рублей.

Дом с землей оценили в 75 миллионов рублей
Дом с землей оценили в 75 миллионов рублей
Новым владельцам достанутся мебель и бытовая техника от прежних хозяев
Новым владельцам достанутся мебель и бытовая техника от прежних хозяев
Общая площадь земельного участка 34 сотки
Общая площадь земельного участка 34 сотки

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В Перми выставили на продажу трехэтажный дом с расположенной на территории станцией для зарядки электрокаров. Собственник оценил имущество в 75 миллионов рублей. «В продаже — трехэтажный дом с мансардой и полноценным цокольным этажом. Год постройки 2012, сделан новый дизайнерский ремонт в 2021 году. Из преимуществ: зарядка для электрокара», — указано в объявлении на портале «Авито». В коттедже имеются семь комнат, сарай под дрова и хозинвентарь, вольер для собаки с теплым полом в конуре, прачечная, спортзал, три гардеробных, четыре санузла. Рядом расположен отапливаемый дом охраны с гаражом и комнатой для барбекю и печкой с собственными санузлами и душевой. Также на участке — огород, уличный каркасный бассейн и яблонево-грушевый сад. В сообщении сказано, что собственник готов передать новым владельцам всю имеющуюся мебель и бытовую технику. Ранее сообщалось, что в пермской деревне выставили на продажу коттедж, расположенный у реки Сылва. На участке есть собственный пляж, а в самом доме кроме гостиной, кухни и спален есть кинозал. Недвижимость продавали за 17,1 миллиона рублей.
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