В Перми продается коттедж со станцией зарядки для электрокаров. Скрин

24 июля 2023 в 07:37 Размер текста - 17 +

Трехэтажный коттедж расположен в черте города (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Перми выставили на продажу трехэтажный дом с расположенной на территории станцией для зарядки электрокаров. Собственник оценил имущество в 75 миллионов рублей. «В продаже — трехэтажный дом с мансардой и полноценным цокольным этажом. Год постройки 2012, сделан новый дизайнерский ремонт в 2021 году. Из преимуществ: зарядка для электрокара», — указано в объявлении на портале «Авито». В коттедже имеются семь комнат, сарай под дрова и хозинвентарь, вольер для собаки с теплым полом в конуре, прачечная, спортзал, три гардеробных, четыре санузла. Рядом расположен отапливаемый дом охраны с гаражом и комнатой для барбекю и печкой с собственными санузлами и душевой. Также на участке — огород, уличный каркасный бассейн и яблонево-грушевый сад. В сообщении сказано, что собственник готов передать новым владельцам всю имеющуюся мебель и бытовую технику. Ранее сообщалось, что в пермской деревне выставили на продажу коттедж, расположенный у реки Сылва. На участке есть собственный пляж, а в самом доме кроме гостиной, кухни и спален есть кинозал. Недвижимость продавали за 17,1 миллиона рублей. Дом с землей оценили в 75 миллионов рублей Скрин: сайт «Авито» Новым владельцам достанутся мебель и бытовая техника от прежних хозяев Скрин: сайт «Авито» Общая площадь земельного участка 34 сотки Скрин: сайт «Авито»

В Перми выставили на продажу трехэтажный дом с расположенной на территории станцией для зарядки электрокаров. Собственник оценил имущество в 75 миллионов рублей. «В продаже — трехэтажный дом с мансардой и полноценным цокольным этажом. Год постройки 2012, сделан новый дизайнерский ремонт в 2021 году. Из преимуществ: зарядка для электрокара», — указано в объявлении на портале «Авито». В коттедже имеются семь комнат, сарай под дрова и хозинвентарь, вольер для собаки с теплым полом в конуре, прачечная, спортзал, три гардеробных, четыре санузла. Рядом расположен отапливаемый дом охраны с гаражом и комнатой для барбекю и печкой с собственными санузлами и душевой. Также на участке — огород, уличный каркасный бассейн и яблонево-грушевый сад. В сообщении сказано, что собственник готов передать новым владельцам всю имеющуюся мебель и бытовую технику. Ранее сообщалось, что в пермской деревне выставили на продажу коттедж, расположенный у реки Сылва. На участке есть собственный пляж, а в самом доме кроме гостиной, кухни и спален есть кинозал. Недвижимость продавали за 17,1 миллиона рублей.