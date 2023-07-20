20 июля 2023

В пермской деревне продают коттедж с пляжем и кинотеатром. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Экология Миасса и окрестностей. Челябинск, коттеджи, солнечная долина
Коттедж продают за 17,1 млн рублей (архивное фото) Фото:

В деревне Жебреи Пермского края выставили на продажу коттедж, расположенный на первой линии у реки Сылва. На участке есть собственный пляж, а в самом доме кроме гостиной, кухни и спален есть кинозал. Недвижимость оценивают в 17,1 млн рублей.

«Продается трехэтажный коттедж площадью 266 квадратных метров. Первая линия реки Сылва с собственным пляжем и пирсом. На третьем этаже расположены кинозал и гостиная с видом на реку», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Также продавец уточняет, что дом продается со всей мебелью и техникой, а пляж оборудован пирсом с фарватером для прохода катера. На участке расположены отапливаемая беседка с зоной барбекю, баня и бассейн с подогревом.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае продают недостроенный дом с личным пирсом. Его стоимость — 49,5 млн рублей.

В доме три этажа
В доме три этажа
Фото:
У дома расположен пирс с фарватером для катеров
У дома расположен пирс с фарватером для катеров
Фото:
Дом полностью укомплектован мебелью и техникой
Дом полностью укомплектован мебелью и техникой
Фото:

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В деревне Жебреи Пермского края выставили на продажу коттедж, расположенный на первой линии у реки Сылва. На участке есть собственный пляж, а в самом доме кроме гостиной, кухни и спален есть кинозал. Недвижимость оценивают в 17,1 млн рублей. «Продается трехэтажный коттедж площадью 266 квадратных метров. Первая линия реки Сылва с собственным пляжем и пирсом. На третьем этаже расположены кинозал и гостиная с видом на реку», — сказано в объявлении на сайте «Авито». Также продавец уточняет, что дом продается со всей мебелью и техникой, а пляж оборудован пирсом с фарватером для прохода катера. На участке расположены отапливаемая беседка с зоной барбекю, баня и бассейн с подогревом. Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае продают недостроенный дом с личным пирсом. Его стоимость — 49,5 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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