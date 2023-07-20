Коттедж продают за 17,1 млн рублей (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В деревне Жебреи Пермского края выставили на продажу коттедж, расположенный на первой линии у реки Сылва. На участке есть собственный пляж, а в самом доме кроме гостиной, кухни и спален есть кинозал. Недвижимость оценивают в 17,1 млн рублей.

«Продается трехэтажный коттедж площадью 266 квадратных метров. Первая линия реки Сылва с собственным пляжем и пирсом. На третьем этаже расположены кинозал и гостиная с видом на реку», — сказано в объявлении на сайте «Авито».

Также продавец уточняет, что дом продается со всей мебелью и техникой, а пляж оборудован пирсом с фарватером для прохода катера. На участке расположены отапливаемая беседка с зоной барбекю, баня и бассейн с подогревом.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пермском крае продают недостроенный дом с личным пирсом. Его стоимость — 49,5 млн рублей.

В доме три этажа Фото: сайт «Авито»

У дома расположен пирс с фарватером для катеров Фото: сайт «Авито»