24 июля 2023

Грозы задержатся в Челябинской области. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Грозы и жара продлятся до выходных Фото:

В Челябинской области до выходных, с 25 по 28 июля, ожидаются грозы и кратковременные дожди. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«Грозы с сопутствующим ветром 15 метров в секунду продлятся с 25 по 28 июля. Температура воздуха в этот день поднимется до 32 градусов днем», — уточнили URA.RU в ЦГМС.

В регионе также пройдут кратковременные дожди. С 25 по 27 июля температура воздуха днем поднимется до 26-31 градуса, а ночью не превысит 17.

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В Челябинской области до выходных, с 25 по 28 июля, ожидаются грозы и кратковременные дожди. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «Грозы с сопутствующим ветром 15 метров в секунду продлятся с 25 по 28 июля. Температура воздуха в этот день поднимется до 32 градусов днем», — уточнили URA.RU в ЦГМС. В регионе также пройдут кратковременные дожди. С 25 по 27 июля температура воздуха днем поднимется до 26-31 градуса, а ночью не превысит 17.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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