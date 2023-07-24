Грозы задержатся в Челябинской области. Скрин

25 июля 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

Грозы и жара продлятся до выходных Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинской области до выходных, с 25 по 28 июля, ожидаются грозы и кратковременные дожди. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «Грозы с сопутствующим ветром 15 метров в секунду продлятся с 25 по 28 июля. Температура воздуха в этот день поднимется до 32 градусов днем», — уточнили URA.RU в ЦГМС. В регионе также пройдут кратковременные дожди. С 25 по 27 июля температура воздуха днем поднимется до 26-31 градуса, а ночью не превысит 17. скрин: сайт челябинского ЦГМС

В Челябинской области до выходных, с 25 по 28 июля, ожидаются грозы и кратковременные дожди. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «Грозы с сопутствующим ветром 15 метров в секунду продлятся с 25 по 28 июля. Температура воздуха в этот день поднимется до 32 градусов днем», — уточнили URA.RU в ЦГМС. В регионе также пройдут кратковременные дожди. С 25 по 27 июля температура воздуха днем поднимется до 26-31 градуса, а ночью не превысит 17.