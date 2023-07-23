23 июля 2023

В Челябинской области ожидаются 30-градусная жара и грозы. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
В некоторых районах региона возможны дожди с грозами Фото:

В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность с 30-градусной жарой и грозами. Экстренное предупреждение появилось 24 июля на сайте регионального гидрометцентра.

«25-27 июля в юго-западных районах региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале). В эти три дня возможны дожди и местами грозы. 25 июля температура воздуха в низинах может опуститься до плюс шести градусов. Ночная температура в этот период не превысит плюс 17 градусов, дневная достигнет 30-31 градуса тепла», — уточнили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске 25 и 26 июля установится погода без осадков. По прогнозам синоптиков, дождь с грозой пройдет 27 июля. Ночная температура в эти дни будет колебаться в пределах плюс 12-16 градусов, дневная — 26-29.

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В Челябинской области сохраняется высокая пожарная опасность с 30-градусной жарой и грозами. Экстренное предупреждение появилось 24 июля на сайте регионального гидрометцентра. «25-27 июля в юго-западных районах региона местами сохраняется высокая пожарная опасность (четвертый класс горимости леса по региональной шкале). В эти три дня возможны дожди и местами грозы. 25 июля температура воздуха в низинах может опуститься до плюс шести градусов. Ночная температура в этот период не превысит плюс 17 градусов, дневная достигнет 30-31 градуса тепла», — уточнили в челябинском ЦГМС. В Челябинске 25 и 26 июля установится погода без осадков. По прогнозам синоптиков, дождь с грозой пройдет 27 июля. Ночная температура в эти дни будет колебаться в пределах плюс 12-16 градусов, дневная — 26-29.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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